Benvenuti allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli per la sfida tra Ascoli e Frosinone, gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B15:05

I padroni di casa, reduci dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Lecce, si trovano all’ottavo posto a quota 42 punti alla pari col Cittadella, caduto clamorosamente ieri in casa col Monza nonostante si trovasse nell’ultima mezz’ora in 11 contro 9. I bianconeri, reduci da 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite, hanno la possibilità di balzare in piena zona play-off e di superare in classifica proprio il Frosinone, attualmente avanti di due punti.15:06