Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori12:39

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa e Ascoli, gara valida per la 36' giornata del campionato di Serie B.12:39

Giornata potenzialmente decisiva per il Genoa, i rossoblù hanno la possibilità di festeggiare già oggi la promozione diretta in Serie A. La squadra di Gilardino dovrà fare almeno un punto in più del Bari (impegnato a Modena) per approdare nella massima serie dopo un solo anno di purgatorio12:46

L'Ascoli spera invece di restare agganciato al treno play off, la squadra di Breda tuttavia non vince fuori casa dal 1 marzo (0-1 sul campo del Modena). Da allora, l'unico risultato utile dei bianconeri lontano dal Del Duca è l'1-1 con il Como di due settimane fa12:55

Ruolino di marcia invidiabile quello del Grifone, sconfitto solo una volta nel 2023. Dopo l'arrivo in panchina di Gilardino lo scorso 6 dicembre, il Genoa ha ottenuto 45 punti in 20 partite13:02

FORMAZIONI UFFICIALI: il Genoa si presenta con il consueto 3-5-2: Martinez - Bani, Vogliacco, Dragusin - Frendrup, Sturaro, Badelj, Strootman, Sabelli - Coda, Gudmundsson. PANCHINA: Semper, Hefti, Boci, Ilsanker, Matturro, Lipani, Jagiello, Aramu, Puscas, Salcedo, Dragus, Ekuban.13:12

FORMAZIONI UFFICIALI: l'Ascoli risponde con un 4-2-3-1: Leali; Adjapong, Bellusci, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Gondo. PANCHINA: Guarna, Quaranta, Tavcar, Donati, Eramo, Giovane, Gnahorè, Proia, Marsura, Lungoyi, Dionisi, Palazzino. 13:12

Le scelte di Gilardino: non al meglio Criscito, non è nemmeno in panchina, gioca quindi Sabelli sulla corsia mancina. È l'unica novità rispetto alla partita contro il SudTirol, per il resto confermato lo schieramento con il tandem offensivo formato da Gudmundsson e Coda13:15

Le scelte di Breda: due invece le modifiche dei bianconeri nel proprio schieramento. In difesa Bellusci prende il posto dello squalificato Botteghin, mentre in avanti panchina per Dionisi a vantaggio di Gondo13:18

Non sarà oggi in panchina Alberto Gilardino. Il tecnico biellese è infatti squalificato, sarà allora il suo vice Gaetano Caridi a guidare i rossoblù in questa partita potenzialmente decisiva13:19

Il direttore di gara è Sozza della sezione di Seregno, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Prenna e Dei Giudici. Crezzini il quarto ufficiale, Marini e Muto al Var13:21

SI PARTE! È iniziata Genoa-Ascoli!14:02

Dopo neanche 15 secondi Genoa subito in avanti, Sturaro va giù in area ma Sozza lascia correre14:02

2' È una bolgia Marassi in questo pomeriggio di possibile festa per il Genoa, scatenati i tifosi rossoblù14:03

3' Iniziativa dell'Ascoli con il filtrante di Pedro Mendes per Gondo, ma l'attaccante bianconero si trovava in posizione irregolare14:04

6' Cross di Sabelli dalla sinistra sporcato, Leali esce ed evita il corner14:07

7' Azione offensiva insistita dell'Ascoli, il Genoa si difende con ordine e allontana la sfera dalla zona pericolosa14:09

10' Lancio in avanti di Frendrup che si perde nel vuoto, riparte dal basso l'Ascoli14:12

11' Altra verticalizzazione di Mendes per Gondo, il quale riceve dentro l'area ma si incarta nel controllo 14:13

14' Lancio per Sabelli che era pronto a puntare l'area di rigore, ma il laterale del Genoa viene fermato in fuorigioco14:16

16' Cross di Sturaro intercettato da Buchel, primo angolo del match in favore del Grifone14:17

16' GOL! GENOA-Ascoli 1-0! Gol di Bani! Angolo sul primo palo a pescare la testa di Sturaro il quale colpisce la traversa, tap in vincente di Bani che sempre di testa insacca e sblocca il punteggio! Esplode di gioia il pubblico di Marassi



18' STROOTMAN! Conclusione potente in diagonale da fuori area a lato di un soffio! 14:20

21' Prova a riorganizzarsi l'Ascoli dopo il gol subìto, costruisce con pazienza la squadra di Breda14:23

22' Resta a terra Caligara dopo un pestone di Vogliacco, gioco fermo14:24