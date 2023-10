Benvenuti alla diretta scritta di Cosenza-Lecco, gara valida per il turno numero 9 del Campionato di Serie B.13:08

Tutto pronto allo Stadio Gigi Marulla di Cosenza, è tempo di Cosenza-Lecco! Gara che mette a confronto Lupi della Sila e Blucelesti nel nono turno della corrente stagione di B, approdano al San Vito due formazioni che vedono alle proprie spalle un differente principio di campionato: 8^ tassello della classifica per i rossoblù calabresi, che nelle prime 8 giornate hanno collezionato 11 punti; momentaneo ultimo posto, invece, per i neo-promossi lombardi che hanno guadagnato un punto e che hanno disputato, però, soltanto 5 gare.13:14

FORMAZIONI UFFICIALI: COSENZA (4-2-3-1). Scendono in campo: Micai; Cimino-Meroni-Venturi-D'Orazio; Praszelik-Calò; Marras-Tutino-Mazzocchi; Forte. Allenatore: Fabio Caserta. A disposizione: Fontanarosa, Rispoli, Sgarbi, Martino, Viviani, Florenzi, Voca, Arioli, Zilli, Canotto, Crespi, Marson.13:38

Caserta sceglie il 4-2-3-1, confermando Micai tra i pali, linea difensiva a 4 composta dalla coppia centrale Meroni-Venturi ausiliati dai terzini Cimino e D'Orazio, in mediana spazio all'asse Praszelik-Calò, densità sulla trequarti con il centrale Tutino a supporto degli esterni Mazzocchi e Marras, davanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Forte.13:46

Al'assetto del tecnico rossoblù, Mister Foschi risponde con un ampio 3-5-2, con Saracco posto a difesa dello specchio, linea a tre con i centrali Celjak-Battistini-Caporale, centrocampo folto in cui siede in cabina di regia Degli Innocenti supportato dalle mezzali Sersanti e Ionita, solcano le bande laterali Guglielmotti e Lepore, in attacco selezionato il tandem Novakovic-Buso.13:46