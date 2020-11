Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Guido Teghil

Città: Lignano Sabbiadoro

Capienza: 5000 spettatori13:27

Settima giornata di Serie B, a Lignano Sabbiadoro il Pordenone ospita il Chievo Verona in una sfida tra due formazioni che arrivano in un buon momento di forma: primi in classifica i gialloblu, vittoriosi ad Ascoli i Ramarri dopo l'inizio difficile di stagione.13:27

Il Pordenone é a caccia della prima vittoria in Serie B contro il Chievo: un pareggio e una vittoria per i gialloblù il bilancio delle due sfide dello scorso campionato.13:08

Sono ufficiali le formazioni del match: PORDENONE che si schiera con il 4-3-1-2, Perison - Berra, Camporese, Bossoli, Vogliaccio - Magnino, Caló, Misuraca - Ciurria - Butic, Diaw.13:20

A disposizione del PORDENONE: Bindi, Passador, Stefani, Musiolik, Banse, Pasa, Mallamo, Chrzanowski, Rosseti.13:23

La formazione del CHIEVO VERONA: 4-4-2 per la formazione di Aglietti che schiera Semper - Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti - Garritano, Palmiero, Vivivani, Ciciretti - Fabbro, Djordjevic.13:21

A disposizione del CHIEVO VERONA: Seculin, Illanes, Rigione, Zuelli, Pucciarelli, Giaccherini, Canotto, Pavlev, Morsay, Cotali, Margiotta, De Luca.13:19

Tesser deve fare a meno di Scavone, al suo posto torna capitan Misuraca; 4-3-1-2 confermato con Ciurria alle spalle della coppia di attacco Butic - Diaw. Solo panchina per Rosseti.13:23

Aglietti continua con il suo 4-4-2, in attacco Djordjevic in coppia con Fabbro, panchina per Margiotta e De Luca. Torna Viviani in coppia con Palmiero in mediana, sulle fasce agiranno i due fantasisti Ciciretti e Garritano.13:24

Il Chievo è reduce da quattro vittorie consecutive in Serie B; i gialloblù non ottengono almeno cinque successi di fila nel torneo cadetto da febbraio 2001 (sei in quel caso).13:25