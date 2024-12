Benvenuti alla diretta di Cosenza-Frosinone, gara valida per il 16° turno di Serie B. 10:25

Il match del San Vito ''Gigi Marulla'' oppone due compagini separate da tre lunghezze: 16 punti per i padroni di casa, ospiti a quota 13 in piena zona retrocessione. 10:28

I calabresi sono in serie utile da sette gare e reduci dal 2 a 2 in rimonta di Pisa. I ciociari hanno ritrovato la vittoria dopo oltre due mesi contro il Cesena tra le mura amiche. 10:35

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 17:05

Squadre in campo agli ordini di Ayroldi: padroni di casa in maglia rossoblù, ospiti in completo bianco e bordi giallazzurri. 17:16