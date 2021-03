Al Castellani l’Empoli capolista proverà oggi a rispondere alle sue inseguitrici ieri vittoriose e mettersi di nuovo a debita distanza in classifica, sfruttando il “fattore casa”. Di fronte sfiderà un Cittadella in piena lotta promozione e intenzionato a non commettere altri passi falsi: due vittorie per i granata negli ultimi due mesi, con l’ultima vittoria di Pordenone di un mese fa.14:46