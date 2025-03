Ultimi secondi per gli ospiti di agguantare il pari. 22:31

COSENZA A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Contropiede concluso da Ricco Pinna, destro su cui Bardi devia in corner. 22:27

Gioco fermo, problema per Kouan che necessita dell'intervento dei sanitari. 22:20

Discesa di Charlys, assist per Kouan, diagonale di Maggio che chiude in corner. 22:17

Maggio appoggia per Pettinari che manca il colpo di testa, arriva Vergara a rimorchio: alto. 22:13

Torre aerea di Pettinari, si salva in qualche modo la retroguardia dei padroni di casa. 22:11

Traversone lento in area del Cosenza, uscita senza problemi di Micai. 22:10

CHARLYS! Sgroppata palla al piede fin dentro l'area di rigore, destro smorzato, guantone di Bardi a dire di no. 22:08

AMMONITO D'ORAZIO: comportamento non regolamentare. 22:04

Destro al volo di Ricciardi altissimo in curva. 21:59

Filtrante di Garritano per Artistico, Meroni provvidenziale a chiudere in calcio d'angolo. 21:59

Maggio entra in area, poi apre il sinistro che attraversa lo specchio di porta e termina sul fondo. 21:55

COLPO DI TESTA DI CAPORALE! Assist di Garritano, svetta il difensore, centrale per Bardi. 21:53

Ricciardi conquista un corner per il Cosenza. 21:52

Altro errore rossoblù in fase difensiva, scaturisce un corner per gli ospiti. 21:48

Primo corner per il Cosenza. 21:43

Ignacchiti si libera bene alla conclusione dal limite, destro scarico facile per Micai. 21:42

Squadre negli spogliatoi: il duo Tortelli-Belmonte studia le mosse per difendere il vantaggio, Viali deve invertire la rotta. 21:28

All'intervallo il Cosenza conduce grazie al colpo di testa di Artistico su assist di Gargiulo. L'attaccante rossoblù è stato poi ammonito e sarà squalificato per diffida. La migliore occasione per la Reggiana nel recupero con Portanova che ha colpito la traversa. 21:26

Gioco spezzettato in questa fase finale di tempo. 21:17

Trattenuta fallosa di Portanova a Venturi, fischio arbitrale e timide proteste del Cosenza per un possibile vantaggio non concretizzato. 21:12

Cross di Sersanti fuori misura, rimessa dal fondo per i calabresi. 21:06

Retropassaggio troppo potente di Venturi, Micai non può controllare e ci sarà un tiro dalla bandierina per gli ospiti. 21:05

Traversone insidioso di Reinhart che non trova alcuna deviazione, sfera che esce non di molto oltre il secondo palo. 21:02

PILLOLA STATISTICA: 5° centro stagionale per il numero 9 rossoblù. 21:03

GOL! COSENZA-Reggiana 1-0! Rete di Artistico. Padroni di casa in vantaggio: cross di Gargiulo e colpo di testa vincente di Artistico. Guarda la scheda del giocatore Gabriele Artistico 21:00

Occasione per il Cosenza: traversone a centro area, colpo di testa di Artistico, centrale per Bardi. 20:59

Rimessa laterale per gli ospiti sull'out destro. 20:54

Ribaltamento di fronte, Bardi deve uscire fuori area per anticipare Artistico, il quale commette fallo. 20:52

Sugli sviluppi, uscita in presa sicura di Micai. 20:51

Corner per la Reggiana, sbaglia tutto Fumagalli nel retropassaggio al proprio portiere. 20:50

Artistico arretra per giocare la sfera e permettere al Cosenza di risalire il campo. 20:45

Occasione per la Reggiana: spizzata di Sersanti per la conclusione di Meroni che esce a lato. 20:43

Rinvio svirgolato dell'estremo difensore granata, pallone in fallo laterale. 20:40

Squadre in campo agli ordini di Pezzuto: padroni di casa in maglia rossoblù, ospiti in completo bianco. 20:31