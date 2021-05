Stadio Via Del Mare di Lecce 7 Maggio 2021 ore 14:00

(15) NICOLÒ BIANCHI (C)

(26) LUCA CHIERICO (C)

(8) LORENZO CRISETIG (C)

(99) RIGOBERTO RIVAS (C)

(10) NICOLA BELLOMO (C)

(20) SIMONE EDERA (C)

(25) MARCO CRIMI (C)

(19) MARCIN LISTKOWSKI (C)

(77) PANAGIOTIS TACHTSIDIS (C)

(53) LIAM HENDERSON (C)

(7) LUCA PAGANINI (C)

(16) BOBAN NIKOLOV (C)

(37) ZAN MAJER (C)

(8) MARCO MANCOSU (C)

(23) JOHN BJÖRKENGREN (C)

(42) MORTEN HJULMAND (C)

Corini si affida alla coppia di attacco Stepinski - Coda, Mancosu confermato alle loro spalle. A centrocampo Hjulmand in regia, solo panchina per Tachtsidis.13:30

La formazione della REGGINA: 4-2-3-1 per gli ospiti, che si schierano con Montalto - Del Prato, Loiacono, Stavropoulos, Liotti - Crimi, Crisetig - Bellomo, Edera, Rivas - Montalto.13:27

Di fronte una Reggina che ha raggiunto la salvezza ma che di certo non farà sconti visto che é ancora tutto aperto per la corsa ai play off.13:12

Il Lecce si gioca tre punti fondamentali per la corsa al secondo posto in questa sfida con la Reggina: i salentini ora sono terzi a quota 61, alla pari del Monza, a due lunghezze dalla seconda Salernitana.13:11

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori13:11

Commento in diretta

PREPARTITA

Lecce - Reggina è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 7 maggio alle ore 14:00 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Attualmente Lecce si trova 5° in classifica con 61 punti (frutto di 16 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte); invece Reggina si trova 14° in classifica con 49 punti (frutto di 12 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte).

Lecce ha segnato 65 gol e ne ha subiti 43; Reggina ha segnato 40 gol e ne ha subiti 39.

La partita di andata Reggina - Lecce si è giocata il 16 gennaio 2021 e si è conclusa 0-1.

In casa Lecce ha fatto 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Reggina ha totalizzato 21 punti (4 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato Vicenza, il Cittadella e Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Reggina nelle ultime 3 partite ha affrontato Reggiana, la Cremonese e l'Ascoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita Monza perdendo 1-0 mentre Reggina ha incontrato l'Ascoli pareggiando 2-2.

Lecce e Reggina si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match Lecce ha vinto 6 volte, Reggina ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Reggina Partite giocate 36 36 Numero di partite vinte 16 12 Numero di partite perse 7 11 Numero di partite pareggiate 13 13 Gol totali segnati 65 40 Gol totali subiti 43 39 Media gol subiti per partita 1.2 1.1 Percentuale possesso palla 52.3 51.5 Numero totale di passaggi 16369 14360 Numero totale di passaggi riusciti 13061 10939 Numero di tiri nello specchio per partita 183 147 Percentuale di tiri in porta 45.0 47.9 Numero totale di cross 755 794 Numero medio di cross riusciti 212 185 Duelli per partita vinti 1727 1944 Duelli per partita persi 1689 2016 Corner subiti 170 199 Corner guadagnati 204 165 Numero di punizioni a favore 431 569 Numero di punizioni concesse 468 657 Tackle totali 441 495 Percentuale di successo nei tackle 61.2 58.8 Fuorigiochi totali 99 86 Numero totale di cartellini gialli 80 99 Numero totale di cartellini rossi 2 5

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Lecce-Reggina

Lecce-Reggina si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 14:00 (mezz'ora prima) del 7 maggio.

Lecce: tutte le news

Reggina: tutte le news