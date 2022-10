Benvenuti alla diretta scritta di Brescia-Cittadella, gara valida per l'ottava giornata del Campionato di Serie B.13:27

Gara che si gioca in terra lombarda: è lo Stadio Mario Rigamonti il palcoscenico di oggi. Padroni di casa che giungono da un brutto k.o. nella settima giornata contro il Bari, ma che si trovano terzi a parimerito (15 punti) con il Bari stesso e con la Reggina. Ospiti veneti che non trovano invece la vittoria da due giornate (ultima in casa ai danni del Frosinone), e che occupano momentaneamente la 15^ posizione con 8 punti totali.13:34