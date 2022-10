Presso lo Stadio Arena Garibaldi è tutto pronto per Pisa-Parma, partita valevole per l'8ª giornata di Serie B.12:19

I padroni di casa, reduci dalla prima vittoria in campionato fatta registrare sul 'Renato Curi' di Perugia, provano a dare continuità di risultati per risollevarsi dalle zone basse della classifica.12:26

Pisa e Parma si sono affrontate 16 volte in Serie B; bilancio che vede i toscani avanti con sei vittorie contro le quattro degli emiliani, completano sei pareggi tra i quali due nelle ultime due sfide giocate in ordine di tempo.12:23

Il Parma non ha mai vinto nelle otto sfide (4N, 4P) di Serie B disputate in casa del Pisa, dove ha segnato cinque reti (in quattro match i ducali sono rimasti a secco) subendone 12 in totale (1.5 a partita).12:24