LIVE PISA - ASCOLI 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il palcoscenico dell'odierno incontro è lo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Gara che si gioca in terra toscana, tra due formazioni che occupano tasselli ravvicinati della classifica. Padroni di casa che portano avanti il loro record di imbattibilità, iniziato il 10 settembre 2022 nella 5^ giornata di B, e che sono fissi in 11^ posizione con un complessivo di 19 punti. Ospiti ascolani che sono invece reduci da una battaglia avvincente contro il Como, nella scorsa giornata, in cui per ben due volte sono riusciti a trovare la via del pareggio (pur continuando la gara in inferiorità numerica); sono 21 i punti totali ottenuti finora dalla squadra picena, che momentaneamente alloggia al 9^ posto.17:31