LIVE ASCOLI - FROSINONE 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Cino e Lillo Del Duca

Città: Ascoli Piceno

Capienza: 20550 spettatori20:16

Benvenuti alla diretta testuale di Ascoli-Frosinone, match valido per la 22° giornata di Serie B.20:16

Ecco le formazioni ufficiali! L'Ascoli si schiera con un 4-3-1-2 così composto: Leali - Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl - Caligara, Buchel, Saric - Sabiri - Bajic, Dionisi. A disposizione: Sarr, Avlonitis, Corbo, D'Orazio, Pinna, Eramo, Mosti, Danzi, Bidaoui, Stojan, Simeri, Parigini, Cangiano.20:20

Il Frosinone scende in campo con il 3-5-2: Bardi - Curado, Ariaudo, Capuano - Salvi, Kastanos, Maiello, Rodhen, D'Elia - Iemmello, Novakovich. A disposizione: Vettorel, Trovato, Szyminski, L. Vitale, Gori, Tribuzzi, Boloca, Carraro, M. Vitale, Brignola, Millico, Parzyszek.20:23

Nell'Ascoli, Sottil fa diversi cambi rispetto all'11 che ha battuto il Lecce al Via del Mare. Rientra Buchel dalla squalifica, chance dal 1' per Caligara. In avanti a fare coppia con Dionisi c'è Bajic, fuori Bidaoui. Ristabilito Cangiano per la panchina. Nesta sceglie la difesa a 3 e a guidarla ci sarà Ariaudo. Out Zampano, sulla fascia sinistra c'è D'Elia. In avanti tandem Novakovich-Iemmello. Ancora indisponibile Brighenti per un guaio muscolare.20:32

Dirige il match il signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone. Gli assistenti sono Tolfo e Maccadino, il quarto ufficiale è Volpi.20:33

L'Ascoli è in un periodo strepitoso. Il girone di ritorno è iniziato nel migliore dei modi, con un pareggio e due vittorie contro tre avversarie che giocano per ben altri obiettivi, come Chievo, Lecce e Brescia (per quanto in grave crisi). Grazie a questo filotto, i marchigiani si sono rimessi in piena corsa per la salvezza e adesso hanno 20 punti, con la Cremonese, 13°, a sole tre lunghezze di distanza. Il Frosinone è invece in un momento della stagione diametralmente opposto. L'ultima vittoria risale infatti al 15 dicembre, quando si impose sulla Reggiana per 2-1. Da lì, 4 sconfitte e 5 pareggi, che, ad ora, non compromettono la corsa ai playoff, ma una svolta è necessaria.20:44

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dall'Ascoli.20:59

2' ASCOLI SUBITO VICINO AL GOL! Dionisi dal limite scucchiaia stupendamente per Sabiri che si muove sul filo del fuorigioco e colpisce di testa! La palla finsice alta, ma che occasione!21:02

4' Il Frosinone, dopo la sbandata iniziale, cerca di risistemarsi in campo e prendere il possesso del gioco.21:05

8' L'Ascoli sta cercando di essere aggressivo a centrocampo e di pressare sulle fonti del gioco degli avversari.21:09

11' Diversi falli fin qui, gioco abbastanza spezzettato.21:11

14' Maiello non sfrutta una punizione da buona posizione. Chiama uno schema, ma l'esecuzione non è precisa.21:13

16' Suggerimento di Maiello per Novakovich in area, che cerca il compagno a centro area. Il primo ad arrivarci però è un difensore dell'Ascoli.21:15

18' Erroraccio di Kragl in orizzontale, che stava per costare caro all'Ascoli. Poi però Iemmello non serve bene Rodhen in sovrapposizione.21:18

20' OCCASIONE ASCOLI! Caligara calcia dal limite e il pallone, deviato, si impenna, favorendo un compagno sulla verticale. Bardi però oppone il corpo in uscita e poi viene fischiato un fuorigioco che sembrava non esserci.21:20

22' Su corner, Capuano sbuca sul primo palo di testa, ma il pallone viene deviato in angolo dal giocatore in marcatura. La palla era diretta nello specchio.21:22

24' Sabiri non arriva per un pelo su un cross al centro messo da Sabiri, dopo un grande numero sulla sinistra.21:24

25' Ammonito l'ex del match, Federico Dionisi, che chiede scusa per il fallo.21:24

28' La partita prosegue con tanti falli, c'è tanto agonismo in mezzo al campo.21:28

31' Cartellino giallo per Marcel Büchel, ha trattenuto per la maglia Iemmello.21:30

33' Entrambe le squadre sono state imprecise nell'ultimo passaggio fin qui, molto spesso è stata sbagliata l'ultima scelta.21:33

36' Buona azione del Frosinone, ma sul cross in mezzo Iemmello commette fallo su Quaranta, in anticipo.21:36

40' Cartellino giallo per Marco Capuano, fallo su Sabiri.21:39

41' BARDI DICE NO A SABIRI! Il trequartista ci prova su punizione dai 25 metri e inquadra lo specchio, ma Bardi para.21:41

42' Grande parata di Bardi con la mano di richiamo su Bajic in semirovesciata. Non necessaria però, fischiato gioco pericoloso a Bajic.21:42

45' 2 minuti di recupero.21:45

45'+2' DUPLICE FISCHIO! Ascoli-Frosinone 0-0.21:47

Primo tempo di grande agonismo e aggressività, anche a scapito del divertimento. Il Frosinone ha cercato di mantenere il pallino del gioco, non sempre riuscendoci, ma le occasioni per andare in vantaggio le ha avute l'Ascoli. La migliore arriva dopo nemmeno due minuti, con Dionisi a illuminare per Sabiri, che colpisce alto sopra la traversa di testa, solo davanti a Bardi. Il resto del match è dominato dall'intensità, con tanti falli e anche imprecisione nell'ultimo passaggio.21:49

I tre punti sono fondamentali per entrambe le squadre, che forse oseranno un po' di più nella ripresa, considerando che fin qui non si sono sbilanciate eccessivamente in avanti. Nesta non ha una vera e propria punta da buttare nella mischia, pesante l'assenza di Ciano. L'Ascoli ha più alternative ma importante sarà mantenere alta l'intensità e bloccare la costruzione di gioco avversaria.21:53

46' SI RIPARTE!22:03