LIVE PISA - SALERNITANA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani

Città: Pisa

Capienza: 25000 spettatori18:34

Buon martedì sera e benvenuti alla diretta scritta di Pisa - Salernitana, partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021.18:34

All’Arena Garibaldi in palio punti pesanti per obiettivi diversi. Il Pisa vuole rientrare nella zona playoff distante soltanto tre punti e riscattarsi dopo il 4 a 1 dell’andata. Per la Salernitana invece, in piena bagarre per il secondo posto in classifica, una vittoria rappresenterebbe un ulteriore prova di forza sulle dirette concorrenti.18:37

Ecco dunque le formazioni titolari dei due allenatori, a cominciare dal PISA (4-3-3): Gori - Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Beghetto - Gucher, De Vitis, Mazzitelli - Palombi, Marconi, Vido. A disposizione: Perilli, Loria, Varnier, Pisano, Meroni, Marin, Soddimo, Quaini, Lisi, Siega, Marsura, Mastinu. All. Luca D’Angelo.18:43

Così invece si schiera in campo la SALERNITANA (3-5-2): Belec - Bogdan, Aya, Veseli - Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Jaroszynski - Tutino, Gondo. A disposizione: Guerrieri, Adamonis, Sy, Mantovani, Anderson, Dziczek, Schiavone, Capezzi, Boultam, Kristoffersen, Cicerelli, Djuric. All. Fabrizio Castori.18:43

Rispetto alla sconfitta di Cremona, largo ad un mini turnover secondo il mister nerazzurro: in difesa rientrano Birindelli e Benedetti al posto di Meroni e Varnier. A centrocampo Gucher e De Vitis fanno rifiatare Lisi e e Marin, mentre in attacco ritorna titolare Marconi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.18:47

Dopo il pareggio interno contro il Chievo, il tecnico granata non può disporre di Gymber; spazio allora Aya in difesa ed ex di turno. Veseli dà il cambio a Mantovani, mentre Kiyine titolare come mezzala al posto di Capezzi. In avanti Djuric partirà dalla panchina, al fianco di Tutino c’è Gondo. Squalificati: Gyomber. Indisponibili: nessuno.18:48

Sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna ad arbitrare la partita. 18:52

PORTA BLINDATA - La formazione nerazzurra ha ottenuto un solo successo nelle ultime quattro partite. Ma il Pisa ha la porta chiusa all’Arena Garibaldi-Anconetani da 270’: ultima rete subita da Ciciretti al 90’ di Pisa-Chievo 2-2 del 22 dicembre scorso, poi si contano le 3 intere gare contro Brescia e Reggiana (doppio 1-0) e Frosinone (0-0).18:55

MAL DI TRASFERTA - La Salernitana, reduce da tre risultati utili consecutivi, vuole tornare a scattare in campionato ma non vince in trasferta dalla partita di Venezia. Infatti da allora un solo punto lontano dall’Arechi in tre partite, con zero reti a segno in 322 minuti di gioco.18:57

Le squadre fanno il loro ingresso sul campo di gioco. Terreno in discrete condizioni ma clima abbstanza rigido per i calciatori. 18:58

1' FISCHIO D'INIZIO! E' cominciata Pisa - Salernitana! Il pallone è toccato dagli ospiti, in divisa bianca da trasferta con inserti granata al centro della maglietta.19:01

2' Subito Casasola prova ad assistere Gondo con un traversone forte in mezzo per il compagno, ma Gori esce e fa suo il pallone. 19:02

4' MARCONI! Grande giocata di Birindelli il quale in corsa supera Veseli sulla destra e va sul fondo, alza la testa e vede il posizionamento del compagno al limite dell'area, lo serve ma l'attaccante colpisce male il pallone spedendolo sul fondo! 19:05

6' Azione prolungata della formazione campana, Tutino viene anticipato dalla difesa toscana e palla che arriva a Coulibaly al limite dell'area, prova una conclusione al volo ma si coordina male e palla oltre la linea di fondo.19:08

8' GORI! Ancora Salernitana pericolosa: Jaroszynski scappa via sulla sinistra e crossa verso l'area avversaria, ma c'è il portiere nerazzurro ad anticipare di un soffio Gondo!19:09

9' Azione di sfondamento di Jaroszynski sempre sulla corsia di sinistra: fallo di Vido, calcio piazzato da posizione defilata ma interessante per i granata.19:10

10' Duplice tentativo di Jaroszynski con il pallone alto verso l'area per la Salernitana, prima alla battuta e poi sulla respinta della difesa nerazzurra. Corner per i granata, che continuano ad attaccare in questo avvio di partita. 19:12

12' Primo cartellino giallo della partita è per Benedetti: per l'arbitro è trattenuta del nerazzurro ai danni di Tutino, il quale accentua la caduta. D'Angelo non ci sta e continua a protestare con il quarto uomo.19:13

13' OCCASIONE SALERNITANA! Servizio in area per Tutino, il quale è rapidissimo a mettere giù il pallone con il petto e a colpirlo in caduta, cercando di anticipare l'intervento del difensore e la lettura del portiere, ma Gori è attento e lo fa suo. 19:16

16' Passato via il primo quarto d'ora di gioco: Pisa molto aggressivo ma frettoloso nelle azioni offensive, la Salernitana recupera bene le seconde palle e si è già resa più vicina alla porta avversaria. Fase ancora tattica ma con grande vivacità in campo.19:19

18' BELEC! Il Pisa prova a farsi vedere: campanile verso l'area della Salernitana, Gondo si addormenta e Gucher gli soffia la palla e calcia subito di prima intenzione verso la porta, ma c'è l'intervento del portiere con i pugni!19:21

22' Conclusione al volo di Jaroszynski dal limite dell'area avversaria, su una respinta della difesa nerazzurra, ma il suo tiro è sballato e lontano dalla porta.19:23

23' Verticalizzazione rapida di Palombi a pescare Marconi sul rilancio dalla difesa del compagno; ma l'attaccante era in posizione di fuorigioco. 19:25

26' Ammonizione per Kiyine: fallo tattico del giocatore campano sulla discesa palla al piede di Birindelli. Calcio di punizione da posizione decentrata per il Pisa. 19:27