Manca poco all'inizio di Pisa-Ternana. Squadre separate da cinque punti in classifica.15:49

Le scelte di Aquilani: Moreo al centro dell'attacco, Arena e Lisandru Tramoni a supporto. Out Bonfanti e Torregrossa. Esteves e Marin in mediana, Barbieri e Calabresi sulle fasce.16:28

Le scelte di Breda: Favilli e Pereiro in avanti, Dionisi e Raimondo in panchina. Amatucci in regia, Casasola e Carboni gli esterni. Pyyhtia preferito a Labojko.15:56