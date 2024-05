Serie C playoff 28 maggio diretta live

L’Avellino fa gli onori di casa al Vicenza in un Partenio bollente e intriso di entusiasmo. L’armata di Michele Pazienza, dopo aver superato il Catania grazie a un’autentica prova di forza, cerca di mettere la qualificazione in discesa in vista del match del Romeo Menti di domenica. La formazione irpina manca dalla Serie B dalla stagione 2017-18 e mai come quest’anno sembrerebbe avere tutte le carte in regola per approdare fino all’ultimo atto. Dall’altra parte però c’è una squadra in salute e ben plasmata da Stefano Vecchi. L’ex allenatore della Feralpisalò ha regalato sprazzi di grande calcio con i biancorossi in questi play-off, tanto da far registrare una solidità difensiva invidiabile (zero le reti subite da Golemic e compagni contro Taranto e Padova).

Qui sotto le formazioni ufficiali:

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Frascatore, Rigione, Cionek, Liotti; Palmiero Armellino, D’Ausilio; Sgarbi; Patierno, Gori. All. Pazienza

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Greco, Ronaldo, Costa; Della Morte; Delle Monache, Ferrari. All. Vecchi