Serie C playoff sabato 25 maggio diretta live

Torres-Benevento è forse la partita più affascinante di questo secondo atto del secondo turno Nazionale dei playoff. La squadra di Alfonso Greco, dopo un campionato strepitoso, ha pagato il debutto nella post-season al Ciro Vigorito, perdendo la sfida per 0-1 (rete di Talia). La formazione sarda però ha tutte le carte in regola per ribaltare il pronostico e sarà spinta dal proprio pubblico (tutto esaurito al Vanni Sanna). Sull’altro fronte, invece, il più esperto Benevento va a caccia del biglietto per le final-4 dopo il risultato positivo del match di andata.