Serie C Vicenza-Carrarese finale playoff diretta live

Scelte della vigilia quasi tutte confermate per i due allenatori. Stefano Vecchi, tecnico dei padroni di casa, conferma il 3-4-2-1. Tra i pali Confente; linea difensiva formata da Cuomo, Fantoni e Laezza. In mezzo al campo ci saranno De Col, Ronaldo, Greco e il match winner contro l’Avellino Costa, Della Morte e Delle Monache, invece, ruoteranno alle spalle di Pellegrini. Stesso modulo scelto da Calabro con in porta Bleve; mentre in difesa Illanes, Di Gennaro e Imperiale. Le trame del gioco toscano passeranno dai raffinati piedi di Della Latta e Zuelli; mentre Cicconi e Belloni si sistemeranno sulle corsie esterne. In avanti Schiavi e Panico avranno il compito di innescare Finotto, unico terminale offensivo.

Qui sotto le formazioni ufficiali:

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Cuomo, Fantoni, Laezza; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Delle Monache, Della Morte; Pellegrini. All. Vecchi.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Cicconi, Della Latta, Zuelli, Belloni; Schiavi, Panico; Finotto. All. Calabro.