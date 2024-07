Così il tennista della città eterna ha presentato il derby contro l’altoatesino: “Credo di poterlo battere. Dovrò disputare una partita molto buona: è il numero uno del mondo ed è il giocatore più in forma del circuito insieme ad Alcaraz. Ma Wimbledon è un posto speciale per me, quindi entrerò in campo con la consapevolezza di poter dire la mia. Jannik è migliorato tantissimo in diversi aspetti del suo gioco, al servizio ad esempio, ma anche a livello di tocco. Sarà una partita molto difficile, sono pronto per queste battaglie”.