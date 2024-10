Sinner-Bu diretta live ATP Pechino: Jannik va a caccia della finale contro Alcaraz

Bu parte con una prima vincente, poi Sinner vince un bellissimo scambio con un dritto vincente in avanzamento e si porta avanti grazie a un errore in palleggio dell’avversario. Sul 15-30 il cinese commette un altro errore concedendo due palle break a Jannik, che però non sfrutta la prima mandando in rete un rovescio e sbaglia la risposta sulla seconda. Ai vantaggi Sinner commette troppi errori e non riesce a procurarsi altre chance di strappare la battuta a Bu che tiene il suo turno di servizio