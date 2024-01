Tennis Australian Open: Bolelli e Vavassori in finale del doppio, 1° set a Bopanna ed Ebden. Diretta

Palla break per Bolelli e Vavassori annullata da un ottimo servizio di Ebden! Si va ai vantaggi dove la spunta la coppia formata dall’indiano e dall’australiano, pure autore di un doppio fallo. Primi segnali di cedimento, però, per i due favoritissimi. Adesso tocca agli italiani mantenere il servizio per giocarsi tutto al tie-break.