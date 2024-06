È un momento magico quello che sta attraversando Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, infatti, ha certificato la prima posizione della classifica ATP dopo il ritiro anticipato di Novak Djokovic al Roland Garros e tra pochi minuti inaugura la stagione sull’erba con l’obiettivo di arrivare a Wimbledon (dal 1° luglio) nel migliore dei modi. Tuttavia anche il torneo in Germania per l’azzurro rappresenta una grande opportunità, nonostante una parte alta del tabellone che può nascondere diverse insidie. Se dovesse avanzare nel torneo, Jannik potrebbe trovare sul suo percorso Tsitsipas ai quarti di finale, quindi in semifinale il russo Medvedev, quest’ultimo battuto nella finalissima degli Australian Open a inizio stagione.