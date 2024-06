Sinner sbarca ad Halle: primo torneo da numero 1, il messaggio a Sesto e ora diventa un videogioco

Jannik Sinner è pronto a ripartire: l’altoatesino si prepara al suo primo torneo da numero 1 sull’erba di Halle . E ora sarà disponibile anche nel videogioco Topspin con tanto di borsa Gucci

Jannik Sinner ricomincia da Halle e dall’erba. Comincia un’altra fase della stagione del tennis, per molti quella più affascinante anche se la più breve, e che conduce all’esordio a Wimbledon. I primi tornei sulla superficie sono già cominciati con Sinner che ha deciso di puntare sul torneo in Germania per prendere confidenza con un modo di giocare decisamente diverso rispetto alla terra rossa degli ultimi mesi.

Sinner ad Halle da numero 1

Jannik Sinner riparte dall’ATP 500 di Halle che comincia nei prossimi giorni nella città tedesca. E’ il momento di prendere confidenza con l’erba e per questo motivo dopo la festa di ieri, Jannik è già volato in Germania. L’accoglienza è stata di quelle super visto che l’azzurro è stato accolto da una torta dalla forma di numero 1 e ha voluto ringraziare gli organizzatori per questo pensiero con un messaggio in tedesco. Sarà la prima volta che il tennista italiano scenderà in campo da numero 1 del mondo nel torneo che prende il via il 17 giugno.

Il messaggio per Sesto

Ieri è stata la giornata della festa per Jannik Sinner, quella che da numero 1 del mondo e in vetta al mondo del tennis lo ha riportato alle sue radici. Il ritorno a casa e l’abbraccio con il suo primo maestro di tennis sono stati un momento decisamente emozionante per il giocatore italiano che a 24 ore di distanza ha voluto di nuovo rivolgere un pensiero a chi c’era ieri: “Grazie a tutti per l’affetto e il calore straordinario ricevuto a Sesto. E’ stato bellissimo chiacchierare con i bambini e vedere tante facce conosciute”.

Jannik sbarca su Topspin

Il ruolo di icona pop però non lo si raggiunge sono con i risultati e il numero 1 in classifica mondiale. A “certificare” la popolarità di un atleta possono intervenire anche altri fattori e tra questi c’è anche la possibilità di essere il volto di un videogioco. Jannik Sinner diventa infatti uno dei “personaggi” di Topspin 2K25 che come si può intuire è ambientato nel mondo del tennis. L’annuncio è stato fatto sulle pagine social del videogioco che mostrano anche un’anteprima della sua versione “digitale”. A dire il vero la somiglianza con il tennista altoatesino non è esattamente azzeccata ma fa sorridere la scelta di averlo ritratto con la borsa Gucci che aveva creato tanto scalpore a Wimbledon.