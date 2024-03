Tennis Master 1000 Indian Wells, Sinner-Kokkinakis diretta live: Jannik in scioltezza nel 2° set con due break

Sul 30-15 Sinner si riporta in parità grazie a un vincente, poi due dritti, uno per parte, portano il game sul 40-40. Ai vantaggi Jannik conquista la prima chance di break con un lungolinea vincente, ma è bravo Kokkinakis ad annullarla al termine di uno scambio duro. Successivamente l’altoatesino si procura un’altra chance di break grazie a un errore dell’avversario in uscita dal servizio e la sfrutta venendosi a prendere il punto a rete. Ora servirà per il set