Inizia la giornata dei quarti con il match Rublev-Struff.

Rublev è russo, 25enne di Mosca, è il numero 5 del tabellone e attualmente il numero 6 del ranking Atp. Non ha mai vinto un masters1000 ed è arrivato fino alla finale qui a Montecarlo nell’edizione 2021, sconfitto da Tsitsipas. In questo torneo ha debuttato al secondo turno contro lo spagnolo Munar, battuto in 3 set, mentre agli ottavi ha sconfitto il connazionale Khachanov in 2 set.

Jan Lennard Struff, è tedesco, ha 32 anni ed è la sorpresa di questo torneo. Attualmente è il numero 100 nel ranking Atp, ma in passato è arrivato fino alla posizione 29. Non ha mai vinto un titolo Atp in carriera