Tennis, torneo di Montecarlo 2023 ATP-1000. Il tabellone con partite e risultati

E’ in corso a Montecarlo il terzo Masters 1000 dell’anno, il torneo che inaugura la stagione in terra rossa, con un montepremi di quasi 6 milioni di euro. Presenti tra gli italiani Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, inseriti tutti nella parte alta del tabellone.

Il campione in carica è il greco Stefanos Tsitsipas, tra i favoriti insieme a Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Forfait di lusso per Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, entrambi fuori per problemi fisici.

Primo turno

Le partite si giocano il 9 e il 10 aprile 2023

[1] Djokovic (SRB)-Bye Gakhov-McDonald (USA) 7-6; 2-6; 6-3 Vacherot-NARDI (ITA) [16] MUSETTI (ITA)-Kecmanovic (SRB) [10] Hurkacz (POL)-Djere (SRB) 6-7; 7-6; 7-6 Baez (ARG)-Draper (GBR) 3-6; 5-7 Schwartzman (ARG)-Goffin (BEL) 6-4; 6-2 [7] SINNER (ITA)-Bye [3] Medvedev (RUS)-Bye Humbert (FRA)-SONEGO (ITA) Bautista Agut (SPA)-Krajinovic (SRB) [13] Zverev (GER)-Bublik (UKR) [11] Norrie (GBR)-Cerundolo (ARG) 3-6; 4-6 Cressy (USA)-BERRETTINI (ITA) 4-6; 2-6 Gasquet (FRA)-Thiem (AUT) [6] Rune (DAN)-Bye [5] Rublev (RUS)-Bye Huesler (SVI)-Munar (SPA) 6-7; 6-4; 4-6 Evans-Ivashka (BLR) [9] Khachanov (RUS)-Davidovich Fokina (SPA) [14] De Minaur (AUS)-Murray (GBR) 6-1; 6-3 Struff (GER)-Ramos-Vinolas (SPA) 6-4; 6-3 van de Zandschulp (OLA)-Fucsovics (UNG) 3-6; 7-6; 6-1 [4] Ruud (NOR)-Bye [8] Fritz (USA)-Bye Wawrinka (SVI)-Griekspoor (OLA) 5-7; 6-3; 6-4 Shelton (USA)-Dimitrov (BUL) [12] Tiafoe (USA)-Lehecka (CEC) [15] Coric (CRO)-Jarry (CIL) 2-6; 3-6 Lajovic (SRB)-Popyrin (AUS) 6-7; 3-6 Bonzi (FRA)-Zapata Miralles (SPA) 6-1; 7-5 [2] Tsitsipas (GRE)-Bye

Secondo turno

11 aprile 2023

[1] Djokovic (SRB)-Gakhov (RUS) [10] Hurkacz (POL)-Draper (AUS) [7] SINNER (ITA)-Schwartzman (ARG) [3] Medvedev (RUS)- BERRETTINI (ITA)-Cerundolo (ARG) [6] Rune (DAN)- [5] Rublev (RUS)-Munar (SPA) De Minaur (AUS)-Struff (GER) [4] Ruud (NOR)-van de Zandschulp (OLA) [8] Fritz (USA)-Wawrinka (SVI) Jarry (CIL)-Popyrin (AUS) [2] Tsitsipas (GRE)-Bonzi (FRA)

Ottavi di finale

12 aprile 2023

Quarti di finale

14 aprile 2023

Semifinali

15 aprile 2023

Finale

16 aprile 2023

