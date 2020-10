LIVE ISOLE FAROE - ANDORRA 2-0 UEFA NATIONS LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Joannes Bjartalid (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45

Brandur Hendriksson Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

Tiro respinto. Brandur Hendriksson Olsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area.20:51

Fallo di Brandur Hendriksson Olsen (Isole Far Oer).20:53

Brandur Hendriksson Olsen (Isole Far Oer) e' ammonito per un brutto fallo.20:52

Sonni Ragnar Nattestad (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

Fallo di Hallur Hansson (Isole Far Oer).20:54

Hallur Hansson (Isole Far Oer) e' ammonito per un brutto fallo.20:54

Jóannes Kalsø Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

Tentativo fallito. Klaemint Andrasson Olsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Jóannes Kalsø Danielsen con cross.20:56

Tiro parato. Hallur Hansson (Isole Far Oer) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viljormur Davidsen con cross.20:58

Jóannes Kalsø Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08

Gol! Isole Far Oer 1, Andorra 0. Klaemint Andrasson Olsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Meinhard Egilsson Olsen.21:04

Hallur Hansson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

Calcio d'angolo, Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Emili García (Andorra).21:08

Fallo di Klaemint Andrasson Olsen (Isole Far Oer).21:24

Tiro respinto. Meinhard Egilsson Olsen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Brandur Hendriksson Olsen.21:10

Jóannes Kalsø Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

Fallo di Odmar Faero (Isole Far Oer).21:13

33'

Gol! Isole Far Oer 2, Andorra 0. Klaemint Andrasson Olsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hallur Hansson con cross.21:18