(8) ALEXANDRU CHIPCIU (C)

(14) IANIS HAGI (C)

(11) VICTOR DICAN (C)

(21) DARIUS OLARU (C)

(6) MARIUS MARIN (C)

(10) NICOLAE STANCIU (C)

(18) RAZVAN MARIN (C)

(10) FEDOR CERNYCH (C)

(8) GIEDRIUS MATULEVICIUS (C)

(18) DOMANTAS ANTANAVICIUS (C)

(20) TITAS MILASIUS (C)

(13) JUSTAS LASICKAS (C)

(6) MODESTAS VOROBJOVAS (C)

(15) GVIDAS GINEITIS (C)

(22) PAULIUS GOLUBICKAS (C)

(14) VYKINTAS SLIVKA (C)

PREPARTITA

Lituania - Romania è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 20:45 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.

Arbitro di Lituania - Romania sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà John Beaton.

Dove vedere Lituania-Romania di UEFA Nations League 2024/2025, in diretta tv e streaming

