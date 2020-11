LIVE MALTA - ISOLE FAROE 1-0 UEFA NATIONS LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Tiro respinto. Solvi Vatnhamar (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Meinhard Egilsson Olsen con cross.21:47

Fallo di Viljormur Davidsen (Isole Far Oer).20:51

Fuorigioco. Brandur Hendriksson Olsen(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Meinhard Egilsson Olsen e' colto in fuorigioco.20:54

Fallo di Odmar Faero (Isole Far Oer).20:56

Brandur Hendriksson Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

Fallo di Joannes Bjartalid (Isole Far Oer).20:59

Fallo di Hallur Hansson (Isole Far Oer).21:02

Fuorigioco. Steve Borg(Malta) prova il lancio lungo, ma Luke Montebello e' colto in fuorigioco.21:03

Fallo di Odmar Faero (Isole Far Oer).21:07

Fuorigioco. Ryan Camenzuli(Malta) prova il lancio lungo, ma Jurgen Degabriele e' colto in fuorigioco.21:07

Calcio d'angolo, Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Teddy Teuma (Malta).21:29

Calcio d'angolo, Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Teddy Teuma (Malta).21:12

Fallo di Joannes Bjartalid (Isole Far Oer).21:15

Tentativo fallito. Luke Gambin (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Camenzuli in seguito a un calcio da fermo.21:16

Viljormur Davidsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

Kurt Shaw (Malta) e' ammonito per un brutto fallo.21:16

Fallo di Joannes Bjartalid (Isole Far Oer).21:17

Tiro parato. Brandur Hendriksson Olsen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:42

Calcio d'angolo, Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Malta).21:29

Hallur Hansson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

Tiro respinto. Hallur Hansson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area.21:25

Tentativo fallito. Joannes Bjartalid (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:25

Tiro parato. Joannes Bjartalid (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:30

Fuorigioco. Joannes Bjartalid(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Klaemint Andrasson Olsen e' colto in fuorigioco.21:27

Tentativo fallito. Joannes Bjartalid (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:28

Calcio d'angolo, Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Steve Borg (Malta).21:29

Fallo di Joannes Bjartalid (Isole Far Oer).21:30

Primo tempo terminato, Malta 0, Isole Far Oer 0.21:31

Inizia il Secondo tempo Malta 0, Isole Far Oer 0.21:47

Brandur Hendriksson Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48

Tiro respinto. Solvi Vatnhamar (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area.22:00

Brandur Hendriksson Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:49

Fallo di Odmar Faero (Isole Far Oer).21:51

Odmar Faero (Isole Far Oer) e' ammonito per un brutto fallo.21:51

Calcio d'angolo, Malta. Calcio d'angolo causato da Brandur Hendriksson Olsen (Isole Far Oer).21:54

Fuorigioco. Joseph Mbong(Malta) prova il lancio lungo, ma Luke Gambin e' colto in fuorigioco.21:53

Fallo di Solvi Vatnhamar (Isole Far Oer).21:55

54'

Gol! Malta 1, Isole Far Oer 0. Matthew Guillaumier (Malta) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:58