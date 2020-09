(4) IVAN PERISIC (C)

(19) MILAN BADELJ (C)

(11) MARCELO BROZOVIC (C)

(8) MATEO KOVACIC (C)

(7) JOSIP BREKALO (C)

(15) MARIO PASALIC (C)

(18) ANTE REBIC (C)

(10) NIKOLA VLASIC (C)

(17) GONÇALO GUEDES (C)

(18) RÚBEN NEVES (C)

(21) ANDRÉ GOMES (C)

(7) SÉRGIO OLIVEIRA (C)

(13) DANILO PEREIRA (C)

(11) BRUNO FERNANDES (C)

(8) JOÃO MOUTINHO (C)

Commento in diretta

PREPARTITA

Portogallo - Croazia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di Portogallo - Croazia sarà Davide Massa coadiuvato da Filippo Meli e Stefano Alassio.

Dove vedere Portogallo-Croazia di UEFA Nations League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Portogallo-Croazia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.