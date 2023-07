Ultimo aggiornamento 14-07-2023 16:58

Finalmente è arrivata la giornata di Jannik Sinner, che approda per la prima volta in semifinale a Wimbledon contro il campione serbo Nole Djokovic.

Wimbledon, semifinale

Campo centrale, inizio ore 14:30

SINNER (ITA) 3 4 4 – – DJOKOVIC (SER) 6 6 3 – –

Per la prima volta in carriera, Sinner raggiunge la semifinale di un torneo del Grande Slam. Di fronte si trova l’ex numero 1 Djokovic, che non sbaglia sull’erba londinese dal 2017. Dalle 14.30 la semifinale live, che sarà commentata da Elena Pero e Paolo Bertolucci, live solo su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

TABELLONE MASCHILE