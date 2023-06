Il calendario con partite e risultati del torneo maschile 2023. Wimbledon è il terzo Slam della stagione

30-06-2023 14:29

Il torneo di Wimbledon è il terzo Slam della stagione 2023. Come tutti sanno si gioca su campi in erba, presso l’impianto dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, a Wimbledon alle porte di Londra. E’ il torneo più antico e affascinante del mondo del tennis: quest’anno si gioca l’edizione numero 136. In campo maschile ci sono tutti i migliori tennisti del momento, ad eccezione di Rafa Nadal. C’è Nole Djokovic, che si è aggiudicato le ultime 3 edizioni del torneo e va a caccia del suo 24° Slam in carriera.

Ai nastri di partenza, testa di serie numero 1 c’è Alcaraz, probabile finalista il 16 luglio proprio contro il gigante serbo. Mine vaganti Medvedev, Ruud, Tsitsipas, Rune il cui tennis non sempre ha dato grandi conferme sull’erba. Ci sono 6 azzurri in gara: Sinner è accreditato del numero 8 ed è nella parte bassa del tabellone, quella di Djokovic per capirci, così come Musetti. Nella parte alta invece Cecchinato, Berrettini e Sonego che si affrontano in un derby fratricida al primo turno e il qualificato Arnaldi.

Primo turno

3-4 luglio. Si comincia con la parte bassa

[1] Alcaraz (SPA)-Chardy (FRA) Muller (FRA)-Rinderknech (FRA) Kubler (AUS)-Humbert (FRA) [25] Jarry (CIL)-CECCHINATO (ITA) [19] Zverev (GER)-Brouwer (OLA) Huesler (SVI)-Watanuki (GIA) BERRETTINI (ITA)-SONEGO (ITA) [15] DeMinaur (AUS)-Coppejans (BEL) [10] Tiafoe (USA)-Wu (CIN) Stricker (SVI)-Popyrin (AUS) Ivaska (BLR)-Coria (ARG) [21] Dimitrov (BUL)-Shimabukuro (GIA) [31] Davidovich-Fokina (SPA)-Fils (FRA) Zhang (CIN)-Van de Zandschiulp (OLA) ARNALDI (ITA)-Carballes Baena (SPA) [6] Rune (DAN)-Loffhagen (GBR) [3] Medvedev (RUS)-Fery (GBR) Mannarino (FRA)-Shevchenko (RUS) Giron (USA)-Dellien (BOL) Griekspoor (OLA)-Fucsovics (UNG) [18[ F.Cerundolo (ARG)-Borges (POR) Lehecka (CZE)-Ofner (AUT) Raonic (CAN)-Novak (Aut) [16] Paul (USA)-Mochizuki (GIA) [12] Norrie (GBR)-Machac (CZE) Eubanks (USA)-Monteiro (BRA) O’Connell (AUS)-Medjedovic (SRB) [22] Korda (USA)-Vesely (CZE) [32] Shelton (USA)-Daniel (GIA) Cressy (USA)-Djere (SRB) Penitson (GBR)-Murray (GBR) [5] Tsitsipas (GRE)-Thiem (AUT) [8] Sinner (ITA)-J.Cerundolo (ARG) Kecmanovic (SRB)-Schwartzman (ARG) Vukic (AUS)-Altmaier (GER) [27] Evans (GBR)-Halys (GBR) [24] Nishioka (GIA)-Galan (COL) Koepfer (GER)-Otte (GER) Ymer (SVE)-Molcan (SVK) [9] Fritz (USA)-Hanfmann (GER) [13] Coric (CRO)-Pella (ARG) Bonzi (FRA)-Mayot (FRA) Moutet (FRA)-Gasquet (FRA) [20] Bautista Agut (SPA)-Safiullin (RUS) [26] Shapovalov (CAN)-Albot (MOL) Harris (RSA)-Barrere (FRA) Broady (GBR)-Lestienne (FRA) [4] Ruud (NOR)-Lokoli (FRA) [7] Rublev (RUS)-Purcell (AUS) Van Assche (FRA)-Karatsev (RUS) Baez (ARG)-Barrios Vera (CIL) [30] Kyrgios (AUS)-Goffin (EL) [23] Bublik (KAZ)-McDonald (USA) Wolf (USA)-Couacaud (FRA) Marterer (GER)-Gojo (CRO) [11] Auger Aliassime (CAN)-Krajinovic (SRB) [14] MUSETTI (ITA)-Varillas (PER) Isnar (USA)-Munar (SPA) Choinski (GBR)-Lajovic (SRB) [17] Hurkacz (POL)-Ramos-Vinolas (SPA) [29] Etcheverry (ARG)-Zapata Miralles (SPA) Ruusuvuori (FIN)-Wawrinka (SVI) Thompson (AUS)-Nakashima (USA) [2] Djokovic (SRB)-Cachin (ARG)

Secondo turno

5-6 luglio

Terzo turno

7-8 luglio

Ottavi di finale

9-10 luglio

Quarti di finale

11-12 luglio

Semifinali

13-14 luglio

Finale

16 luglio

Dove vedere Wimbledon in diretta tv e streaming

Wimbledon è una esclusiva Sky. Per vedere tutte le partite bisogna perciò sottoscrivere un apposito abbonamento. Potete abbonarvi qui a Now, che trasmette in streaming i contenuti di Sky:

FAQ Quando inizia Wimbledon? Il 3 luglio 2023 Quando finisce Wimbledon? Il 16 luglio 2023 Chi trasmette Wimbledon in diretta? E' una esclusiva Sky. Puoi vedere le partite in streaming con un abbonamento a Now: Abbonati subito a Now

