Diriyah Tennis Cup, Berrettini sconfitto nella finale di doppio

Si conclude con un bilancio di una vittoria e due sconfitte l’esperienza di Matteo Berrettini alla Diriyah Tennis Cup, il torneo di esibizione di Riyadh che funge di fatto da preparazione in vista del prossimo evento tennistico, la United Cup, erede della ATP Cup, in calendario tra dicembre 2022 e gennaio 2023 tra Brisbane, Perth e Sydney e che si concluderà a ridosso degli Australian Open.

Dopo la sconfitta nel torneo di singolare contro Wawrinka, il finalista di Wimbledon 2021 si è concentrato sul doppio, che per regolamento è stato disputato dai giocatori eliminati al loro primo match di singolare.

In coppia con Andrey Rublev, Berrettini è riuscito a imporsi in semifinale sul duo formato da Dominic Thiem e Alexander Zverev, quest’ultimo al rientro dopo il grave infortunio subito in allenamento al Roland Garros che ha condizionato la seconda parte della sua stagione, ma in finale il russo e l’azzurro si sono dovuti arrendere a Hubert Hurkacz e Dominic Stricker, vitttoriosi in tre set al termine di un match molto combattuto chiusosi con il punteggio di 7-6(8), 3-6, 10-7, con l’ultimo set disputatosi con la formula del super tiebreak al meglio dei dieci punti,