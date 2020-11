Disastro Berisha: subisce gol da calcio d'inizio

Con la vittoria ottenuta contro il Kazakistan, l’Albania si è rilanciata per la conquista del gruppo 4 della lega C di Nations League. Una serata felice per il CT Reja e i suoi giocatori. Ma non tutti.

Etrit Berisha, capitano e leader della nazionale balcanica, nonché portiere della Spal in Serie B, ha infatti vissuto una serata complicata. A causa di un gol subito da centrocampo.

Aimbetov ha mosso la palla nel cerchio centrale del campo, giocandola appena dietro per Abiken che ha calciato direttamente verso la porta e segnato il gol del 2-1 immediato.

Fortuna per l’Albania, Ismajli aveva appena segnato il 2-0 ed era in gestione. Il Kazakistan, però, ha sorpreso tutti. Berisha compreso.

L’Albania, senza neanche dover rompere le posizioni dei giocatori, rimasti tutti fermi immobili, ha rimesso palla al centro e ripreso la partita.

Poco male, visto che il finale è stato comunque felice per Reja e i suoi, con una vittoria per 3-1 che nel secondo tempo è stata timbrata da un rigore di Manaj.

OMNISPORT | 16-11-2020 16:44