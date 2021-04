Disonesto e in malafede: la rabbia social del Milan

La Lazio continua nel suo momento magico, il Milan rischia di far svanire tutto quanto di buono fatto nella prima fase della stagione. A poche partite dal termine del campionato la situazione in casa rossonera sembra essersi completamente ribaltata con la squadra di Pioli che nel giro di pochi mesi è passata dall’essere in testa alla classifica a dover difendere ora con le unghie e con i denti un posto in Champions League.

La sconfitta piuttosto netta sul campo della Lazio lascia spazio a poche recriminazioni, l’undici di Simone Inzaghi in un gran momento di forma (nonostante la sconfitta di Napoli) ha meritato la vittoria. Ma sui social continuano a far scalpore le decisioni dell’arbitro Orsato, che continua a essere uno dei fischietti più criticati per le sue scelte. Anche nel match dell’Olimpico sono arrivate tantissime critiche nei suoi confronti.

La rabbia dei social

Non è la prima volta che Orsato finisce nel mirino dei social per le sue decisioni che a volte sembrano prese più per il gusto di mostrare una personalità forte che per reali motivi di campo. Ad attaccare l’arbitro di Lazio-Milan ci pensa anche il giornalista Giovanni Capuano che sui social scrive: “Come si fa a concedere un gol così?”, mostrando un’immagine di un fallo che poi ha portato al gol del Lazio.

Anche il giornalista Paolo Ziliani è una furia nei confronti del direttore di gara non solo per la decisione su Calhanoglu, ma per l’atteggiamento avuto nei confronti del trequartista turco per tutta la gara: “Se andate a rivedervi la partita, nei primi minuti c’è Calhanoglu che discute animatamente con Orsato una decisione avversa al Milan. Da quel momento l’arbitro mette nel mirino il turco e il primo fallo che fischia a suo favore è al 70’. Adesso ti faccio vedere io”.

La condanna social

Le critiche nei confronti di Orsato sembrano arrivare dai tifosi di tutte le squadre e non solo da quelli del Milan: “Orsato è così. Vede cose che noi umani non possiamo neanche immaginare”, scrive Luca. Mentre Massimo sembra aver una visione diversa dell’accaduto: “A parer mio Orsato si è indispettito della chiamata del Var, perché in teoria questi non sono episodi da Var, o almeno è quello che ci hanno sempre raccontato”. Mentre Fabrizio ha il dente avvelenato: “Inoltre per umiliare Calhanoglu ha anche fischiato sull’unico intervento che non era fallo. Disonesto e in malafede”.

SPORTEVAI | 27-04-2021 08:32