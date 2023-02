Djokovic convoca una conferenza stampa, aleggia il mistero sulla motivazione

Il tennista serbo che ha appena eguagliato il record di Steffi Graf per settimane in cima al ranking, ha comunicato tramite i propri canali social di aver indetto un incontro con la stampa per mercoledì. Ma quale sarà il motivo?

21-02-2023 16:53

Stupire dentro e fuori dal campo è da sempre una delle sue armi migliori, così Novak Djokovic continua a farlo in quest’avvio di 2023.

Dopo aver primeggiato agli Australian Open toccando quota 22 nei grandi slam vinti, proprio come Rafal Nadal, il campione serbo ha eguagliato anche il record di settimane al numero uno nel ranking mondiale, ben 377, come Steffi Graf, ma vuol continuare a stupire in questa stagione.

Domani, mercoledì 22 febbraio, lo farà con ogni probabilità in conferenza stampa. Lo stesso atleta ha infatti convocato i giornalisti alle ore 13 ma non ha voluto svelare alcuna motivazione sull’argomento che tratterà.

Tutto quello che è dato sapere è che, secondo i piani, dovrebbe partecipare all’ATP500 di Dubai in partenza il 27 febbraio.