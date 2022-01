Djokovic, la decisione del Governo Australiano attesa per domani

12-01-2022 10:49

Novak Djokovic ha rotto il silenzio con un lungo comunicato stampa. La versione del tennista ha messo ulteriore carne al fuoco quando si aspetta ancora la decisione del Ministro per l’Immigrazione Hawke.

La decisione dovrebbe arrivare per domani, nella notte italiana e quindi a ridosso del sorteggio per il tabellone maschile dell’Australian Open che si terrà alle 5 ore italiana. Intanto, Djokovic continua ad allenarsi in vista dell’imminente Slam in partenza il 17 gennaio.

Sulla vicenda è anche intervenuta l’ex campionessa Martina Navratilova: “Se rifiuti il ​​vaccino perché non lo conosci o non ci credi, comunque, devi fare un piccolo sacrificio per il benessere di tutti. Se vuoi essere un leader, devi essere un esempio, e quel modello si basa sul fare ciò che è bene per tutti”.

