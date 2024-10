Shanghai, Djokovic avvisa Sinner prima della semifinale: "Questi giovani mi permettono di dimostrare una cosa"

Nole avverte Jannik e i giovani del circuito circa le sensazioni che gli regalano le sfide contro i "teenagers" che gli si parano sul cammino

Novak Djokovic supera Jakub Menšík ai quarti del Masters di Shanghai e, a scanso si sorprese, avvicina a una nuova sfida in finale con Jannik Sinner. Al termine del match contro il ceco, il campione serbo ha voluto inviare indirettamente un messaggio chiaro al numero uno al mondo… il clima si fa rovente in Cina.

Djokovic in semifinale a Shanghai

Novak Djokovic avverte Jannik Sinner prima delle semifinali del Master Atp di Shanghai. Dopo aver superato in rimonta (6-7, 6-1, 6-4) il ceco Jakub Menšík, il campione serbo ha ammesso di essere alle ultime battute della sua straordinaria carriera: “Arrivare a una semifinale rappresenta molto per me, perché non mi rimangono tante opportunità per farlo. Quest’anno non ho giocato sempre al meglio, a parte alle Olimpiadi, ma qui in Cina ho sempre giocato il mio tennis migliore“.

Come sta Nole

In merito alle proprie condizioni fisiche, Nole spiega: “Spero non ci siano altri problemi perché ne ho già avuti al ginocchio destro (lo scorso giugno era stato costretto ad andare sotto i ferri per una lesione del menisco, ndr) e non sarebbe bello se ne avessi anche al sinistro, ma vediamo che cosa accade domani. Sto giocando molto bene qui, credo e domani contro Fritz sarà un’altra partita tirata e dura. Devo essere pronto a tutto questo. Spero di arrivare fresco al match, siamo in semifinale ed è il momento di alzare l’asticella“.

Finale nel mirino: il messaggio a Sinner

Poi, il messaggio forte e chiaro a Jannik Sinner mettendo nel mirino una finale (quasi) annunciata: “Queste partite contro questi giovani mi motivano molto, mi spingono a trovare ulteriori energie e a mostrare al Mondo che posso ancora disputare partite lunghe contro avversari più giovani. Oggi sono contento di aver vinto. Ero un po’ teso dopo il primo set, non stavo giocando al meglio ed ero deluso di non aver vinto. Ma poi ho reagito”. Il tennista serbo se la vedrà domani, 12 ottobre, contro lo statunitense Taylor Fritz, mentre l’azzurro numero uno al mondo dovrà superare, sempre nella giornata di domani, il ceco Tomáš Macháč per accedere all’ultimo atto del torneo cinese.