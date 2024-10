Shanghai, Federer scende in campo dopo Djokovic e con l'addio di Nadal affida il tennis a Sinner e Alcaraz

Il campione svizzero ha giocato in un doppio di esibizione a Shanghai: il saluto con Nole e le parole sulla nuova generazione che prenderà il posto dei “Big Three”

Passato e presente che si incrociano, Djokovic che continua a vincere e re Roger che torna a impugnare una racchetta. Basta questo per tenere gli appassionati di tennis incollato, due dei più grandi della storia del tennis (con dibattiti sul “goat” più aperti che mai) che si ritrovano il giorno dopo l’annuncio dell’addio al tennis professionistico di Rafa Nadal. Gli ingredienti per tirare fuori più di una lacrima ci sono tutti.

Federer: il ritorno in campo del re

Roger Federer torna in campo, ovviamente non si tratta di un ritorno al tennis professionistico ma di un doppio di esibizione organizzato alla fine della giornata di incontri del torneo di Shanghai. Lo svizzero ha preso parte al “Roger & Friends Celebrity Doubles” in cui ha fatto coppia con Eason Chan, attore e cantante molto famoso in Cina, contro il cinese Zhang e l’oro olimpico di Parigi nel tennistavolo, Fan Zhendong. Manco a dirlo che la vittoria, per quanto contasse, è andata alla coppia che vedeva la presenza di Re Roger.

L’addio di Nadal e il tennis a Jannik e Carlos

Il futuro del tennis è in buone mani, lo garantisce Federer nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Masters 1000 di Shanghai: “Puoi percepire il cambio della guardia dopo i ritiri di Murray, Serena Williams, Nadal e anche Nole che ha avuto anche un anno difficile nel quale però è riuscito a realizzare l’obiettivo di vincere l’oro olimpico che ancora gli mancava. Ti rendi conto che tutto sta cambiando e poi vedi Sinner e Alcaraz vincere due slam a testa, questo dimostra che il cambiamento è reale e che si tratta di due giocatoi molto solidi, che è bellissimo vede giocare. Vedere Alcaraz giocare dal vivo alla Laver Cup è stato impressionante, è un giocatore fantastico”.

Djokovic batte Mensik poi il saluto con Federer

La guardia starà pure cambiando ma qualcuno dovrebbe avvisare Novak Djokovic. Il tennista serbo non sembra invecchiare e a Shanghai si prende anche la semifinale battendo il 19enne Mensik al terzo set al termine di una partita dove ha dovuto rimontare dalla sconfitta del primo parziale e che ha dato la sensazione di uno scontro tra due generazioni. In semifinale il confronto sarà con lo statunitense Taylr Fritz (cha messo fine al sogno del belga Goffin), che dopo la finale agli US Open, vuole continuare il suo percorso verso le ATP Finals di Torino (ora è quinto nella race) e con un discreto margine di vantaggio.

A completare una giornata fatta anche di ricordi c’è stato anche l’incontro proprio tra Djokovic e Federer con il serbo che stava uscendo dal campo dopo il suo match e lo svizzero che si stava preparando ad entrare. Un siparietto simpatico con Roger che si è riferito a Nole come “old man” con Djokovic che qualche minuto prima parlando del ritiro di Nadal ha ammesso: “Una grande parte di me se ne è andata con loro”.