Nadal si ritira, Djokovic e Alcaraz s'emozionano: i toccanti messaggi del rivale e dell'erede di Rafa

Nole e Carlitos salutano Rafa. Significative le parole del serbo, che fa una promessa al maiorchino: tanta commozione anche nel post di Alcaraz per il suo vecchio idolo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Gli ultimi spiccioli di carriera di un grande campione. Di più: di una leggenda del tennis e dello sport in generale. Rafa Nadal ha annunciato l’addio al termine di questa stagione, dopo le Finals di Coppa Davis a Malaga, in Spagna, e sono in tanti quelli che lo hanno celebrato con un saluto, un messaggio, un ricordo. Non potevano far eccezione il grande rivale, Novak Djokovic. E l’erede designato del maiorchino: Carlos Alcaraz.

Djokovic saluta Nadal: “Grande rispetto per Rafa”

Grande rispetto nelle parole sui social di Novak Djokovic, a lungo “rivale” di Nadal: “Rafa, un post non è sufficiente per esprimere il rispetto che ho per te e per quello che hai fatto per il nostro sport”, è l’incipit del lungo post di Nole su Instagram. “Hai ispirato milioni di bambini a iniziare a giocare a tennis e penso che questo sia probabilmente il più grande traguardo che chiunque possa desiderare. La tua tenacia, dedizione, spirito combattivo saranno insegnati per decenni. La tua eredità vivrà per sempre“.

La promessa di Nole: “A Malaga per omaggiare Nadal”

Non è finita, perché la “dedica” di Djokovic all’amico-rivale prosegue: “Solo tu sai cosa hai dovuto sopportare per diventare un’icona del tennis e dello sport in generale. Grazie per avermi spinto al limite così tante volte nella nostra rivalità che mi ha colpito di più come giocatore. La tua passione nel rappresentare la Spagna è sempre stata straordinaria. Ti auguro il miglior addio possibile a Malaga con la squadra spagnola di Coppa Davis. Sarò lì di persona per rendere omaggio alla tua carriera stellare”.

Il ricordo di Alcaraz: “Che onore giocare in doppio con te”

E a proposito di selezione spagnola, ecco il toccante messaggio di Carlos Alcaraz, pure reduce dal clamoroso flop a Shanghai contro Tomas Machac: “Dal bambino che ti guardava in televisione e sognava di diventare un tennista a quello che ha avuto l’immenso dono di giocare al tuo fianco al Roland Garros rappresentando la Spagna ai Giochi Olimpici”, il ricordo di Carlitos. “Grazie di cuore per essere un esempio a tutti i livelli, la tua eredità è irripetibile! Mi sei piaciuto moltissimo e mi mancherai molto quando te ne andrai dopo la Davis, Rafa!”.