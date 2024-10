Nadal, il ritiro colpisce il mondo dello sport: le parole di Federer, Berrettini lo celebra, le lacrime di Bertolucci

Il mondo dello sport celebra Nadal nel giorno dell'annuncio del ritiro: da Federer a Berrettini e Bertolucci, passando per Cristiano Ronaldo e Marc Marquez, tutte le reazioni

E alla fine il momento di dire basta con il tennis è arrivato anche per una leggenda come Rafael Nadal, che oggi giovedì 10 ottobre ha annunciato il proprio ritiro al termine della Coppa Davis. Non si sono fatte attendere le reazioni dei suoi colleghi e avversari, compresa quella del suo amico-rivale Roger Federer – onorato di aver condiviso tanti anni nel circuito con lui -, così come quelle di tante icone dello sport, come l’amico Cristiano Ronaldo.

Federer: “Un onore”

La più attesa delle reazioni era senza dubbio quella di Roger Federer, suo grande amico e rivale, con cui ha dato vita a quella che può essere considerata la rivalità più iconica nella storia del tennis.

Che i due siano molto legati lo si sa bene – tutti abbiamo ancora in mente la commovente immagine del ritiro dello Swiss Maestro nel 2022 in occasione della Laver Cup, quando i due scoppiarono in lacrime mentre seduti si tenevano la mano – e la reazione di Roger non si è fatta attendere, arrivando immediatamente dopo l’annuncio di Rafael Nadal: “Che carriera! Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. Grazie per gli indimenticabili ricordi e tutti i tuoi incredibili traguardi nello sport che amiamo. È stato un grande onore”

Bertolucci e Berrettini: “Leggenda”

Anche Paolo Bertolucci ha voluto commentare l’addio di Rafa, celebrandone la grandezza in un intervento a Sky Sport 24: “Il tennis perde uno dei più grandi campioni dello sport a livello mondiale. Speriamo non rovini all’Italia quella settimana dell’addio nella finale di Coppa Davis, ma c’è tempo per prepararsi. E’ una decisione coltivata da tanto tempo, Nadal è stato simbolo di abnegazione, serietà e coraggio”.

Anche Matteo Berrettini – che contro Rafa ha perso due semifinali slam, una allo US Open nel 2019 e una all’Australian Open 2022, titoli poi vinti dal maiorchino – ha celebrato il King of Clay con un messaggio semplice come “LEYENDA!!”, che riassume il valore di un giocatore come Nadal.

Oltre il tennis: le reazioni di Marc Marquez, Cristiano Ronaldo e Dybala

La grandezza di Nadal trascende ovviamente il tennis e infatti a celebrarlo sono accorsi subito anche atleti di altri sport, come l’otto volte campione della MotoGp e suo connazionale Marc Marquez: “Grazie Rafa, sei un punto di riferimento per tutti”

Le reazioni sono arrivate anche dal mondo del calcio, con Paulo Dybala e soprattutto l’amico Cristiano Ronaldo che nel corso dei suoi anni al Real Madrid ha portato tante gioie a Rafa, celebre tifoso Merengues: “Che carriera incredibile hai avuto! La tua dedizione, la passione e l’incredibile talento hanno ispirato milioni di persone nel mondo. E’ stato un onore essere testimone della sua carriera e poterti chiamare amico”