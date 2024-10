Nadal, arriva il momento del ritiro: l’annuncio choc sui social. La Coppa Davis ultima tappa della sua carriera

Rafa Nadal ha deciso di dire basta, il tennista maiorchino ha dato l’annuncio del suo ritiro dal tennis dai suo canali social: “Non è stata una scelta facile ma non riuscivo a giocare senza limitazioni”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’annuncio che nessun tifoso di tennis avrebbe voluto leggere o sentire: Rafael Nadal dice addio. La scelta era nell’aria da tempo con il tennista maiorchino costretto a rinunciare sempre a più tornei a causa dei problemi fisici che non gli permettevano di scendere in campo e di giocare al massimo delle sue potenzialità. Ora arriva la decisione ufficiale ed è un giorno storico per il tennis.

Nadal: l’addio al tennis

Sui social arriva l’addio al tennis di Rafa Nadal con un video in cui ripercorre la sua carriera e annuncia che la sua ultima competizione ufficiale sarà la Coppa Davis con la Spagna. “Ciao a tutti, sto qui per comunicare che mi ritiro dal tennis professionistico. La verità è che sono stati anni difficili, in particolare gli ultimi due. Credo di non essere capace di giocare senza limitazioni. Ovviamente si tratta di una decisione molto difficile a cui sono arrivato dopo molto tempo però nella vita tutto ha un principio e una fine e credo che sia arrivato il momento di mettere il punto a quella che è stata una carriera lunga e piena di successi, molti più di quelli che avrei mai potuto immaginare. La cosa più bella è che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis a Malaga con cui avrò la possibilità di rappresentare il mio paese, e credo che sia la conclusione di un cerchio visto che con la Spagna ho avuto le mie prime soddisfazioni nel 2004 con la vittoria a Siviglia. Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere. Voglio ringraziare tutto il mondo del tennis, i miei compagni di tutti gli anni e specialmente i miei grandi rivali. Ho passato tanti momenti con loro e ho vissuto momenti che ricorderò per sempre”.

“Parlare della mia squadra per me è complicato – continua Nadal – è stata una parte importante della mia vita, non sono solo colleghi ja amici. Mi sono sempre rimasti accanto nei momenti positivi e in quelli negativi, nei momenti in cui avevo bisogno di supporto ma anche di una spinta. Abbiamo vinto tantissimo insieme che è anche difficile da spiegare. La mia famiglia è tutto per me. Mia made ha fatto tantissimi sacrifici per noi. Mia moglie Meri che è con me da 19 anni insieme, è stata una compagna perfetta, per tutto quello che ha fatto per me e che sta facendo per nostro figlio. E’ stata una orza che mi ha mantenuto vivo. La mia sorella con cui ho sempre avuto un rapporto incredibile, mio zio che è la ragione per cui ho cominciato a giocare a tennis, grazie a lui ho potuto superare tanti situazioni difficili nella mia carriera. E a mio padre che è stata una fonte di ispirazione, un esempio di impegno e e di perseveranza”.

“E alla fine a tutti i fan, non riesco a spiegare quello che mi avete fatto provare. Mi avete dato le energie di cui avevo bisogno in ogni momento. Tutto quello che ho vissuto è un sogno diventato realtà. Me ne vado con la tranquillità assoluta di aver dato il massimo, di aver messo il mio impegno in ogni modo possibile. Posso solo dire grazie mille a tutti e a presto”.

Il Six King Slam e la Coppa Davis

Roger Federer, il suo grande rivale, ha chiuso la sua avventura nel mondo del tennis con la Laver Cup. Per Rafa Nadal la chiusura sarà invece con la maglia della nazionale a Malaga per la Final Eight di Coppa Davis che si annuncia già carica di tensione. La nazionale iberica si approccia alle finali con la voglia di tornare ad alzare la coppa e ora la decisione di Rafa di giocare le sue ultime partite vere proprio in quella circostanza finiranno per dare ancora più attenzione all’appuntamento a cui è presente anche l’Itala di Filippo Volandri.

Prima però ci potrebbe essere l’esperienza della Sim King Slams, il torneo esibizione in programma in Arabia Saudita e che vede ai nastri di partenza Medvedev, Sinner, Rune, Alcaraz, e poi già in semifinale il confronto con Nadal e Djokovic, con il maiorchino che potrebbe affrontare il compagno di nazionale Carlos in una sfida che segna anche il passaggio del testimone.