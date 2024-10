Shanghai, Sinner affronta Machac: ecco quando si gioca la semifinale. E il ceco lancia una frecciata ad Alcaraz

Jannik Sinner cerca l’ennesima finale della sua stagione affrontando il ceco Machac nel match in programma domani alle ore 10.30 al Masters 1000 cinese: la frecciatina nei confronti dello spagnolo

Sarà un sabato mattina dedicato al tennis e a Jannik Sinner quello che tanti italiani vivranno domani. Alle 10.30 si gioca infatti la semifinale del Masters 1000 di Shanghai che vede il tennista altoatesino opposto al ceco Thomas Machac, in una sfida che potrebbe aprire a Jannik la possibilità di centrare l’ottava finale del 2024.

Sinner: il secondo confronto con Machac

Non sarà una sfida inedita ma poco ci manca. Jannik Sinner affronta per la seconda volta il ceco Machac e lo fa a distanza di pochi mesi visto che i due si sono incontrati sul cemento di Miami, con il numero 1 del mondo che vinse il match dei quarti di finale in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Quello di Machac è nome relativamente nuovo nel circuito principale dell’ATP. Il 23enne di Beroun, infatti, soltanto nelle ultime due stagioni ha alzato il suo livello di gioco nonostante sia professionista dal 2017. La prima apparizione nei migliori 100 al mondo è arrivata a novembre del 2022 ma solo per qualche settimana con il salto di qualità vero e proprio che è avvenuto l’anno successivo mentre il best ranking è arrivato in questo 2024 con la posizione numero 33. Un giocatore da affrontare con le dovute cautele: molto potente dal lato del diritto che ha nella mancanza di continuità il suo difetto principale.

Machac-Alcaraz: lo scambio di battute

Carlos Alcaraz ha forse affrontato il suo match nei quarti di finale di Shanghai con un po’ di sufficienza finendo per rimanere sorpreso dalla qualità di Machac che invece ha giocato una partita ai limite della perfezione e alla fine del match lo spagnolo ha fatto i complimenti al suo avversario: “Complimenti a Tomas Machac. Hai giocato veramente bene oggi. Sono deluso dalla sconfitta a contento per il mio tour in Asia”. La risposta del ceco non si è fatta attendere: “Grazie. Mi dispiace per il mio livello di gioco oggi”, ha scritto sui social il ceco. In conferenza infatti Alcaraz aveva sottolineato come il suo avversario avesse giocato una partita “da livello dei primi 5 del mondo”.

Carlitos avverte Jannik

La sconfitta nei quarti di finale al Masters 1000 non frena di certo le ambizioni di Carlos Alcaraz verso il finale di stagione: “Lo swing cinese è stato molto positivo per me con il titolo a Pechino e i quarti a Shanghai. Mi sarebbe piaciuto affrontare Sinner in semifinale. Ora vado a giocare l’esibizione in Arabia Saudita poi andò a Bercy, Torino e Malaga. L’obiettivo è quello di andare più avanti possibile e conquistare più punti possibili per avvicinarmi a Jannik in classifica”. La sconfitta dello spagnolo di ieri però ha consegnato a Sinner la possibilità di entrare in un club molto ristretto: a fine dicembre infatti sarà tra i numeri uno che hanno concluso l’anno al primo posto del ranking in compagnia di altri 18 tennisti del passato e del presente.