Djokovic, segnale d'apertura all'Australian Open

07-12-2021 20:10

Dopo l’eliminazione della Serbia dalla Coppa Davis, Djokovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sugli Australian Open: “Sinceramente, tenterò di usare i prossimi giorni per recuperare bene, dimenticare il tennis e rinnovare la mia energia. Sono veramente esausto dopo questa stagione, perciò ora mi concentrerò su un periodo per recuperare bene e passare tempo di qualità con la mia famiglia. Poi per il futuro vedremo. So che vorreste sapere delle cose, però questa notte non ne parlo. Sarete informati quanto prima, ma non posso dare date certe“.

Ciò che è certa però è la presenza del numero uno al mondo a Sydney, per l’Atp Cup a squadre. Djokovic guiderà ancora una volta la Serbia nel torneo che prenderà il via il primo gennaio. Gli organizzatori, infatti, hanno annunciato che 18 dei 20 migliori giocatori del mondo prenderanno parte e tra questi c’è il 20 volte vincitore di uno Slam. Per l’Italia si rivede Berrettini, che avrà al suo fianco Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Fabio Fognini.

Tornando a Djokovic, la presenza del serbo a Sydney appare come un segnale d’apertura all’Australian Open dopo i dubbi per l’obbligo vaccinale. L’incertezza resta, ma dopo questa notizia difficilmente ci si aspetta un forfait del numero uno al mondo al primo Slam stagionale, quello in cui peraltro ha trionfato più volte.

OMNISPORT