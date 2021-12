Djokovic: "US Open? Non avrei dovuto giocare a Tokyo 2020"

29-12-2021 14:43

Novak Djokovic è stato nominato sportivo dell’anno dall’Equipe. Al quotidiano francese, il numero uno al mondo del tennis ha analizzato il suo 2021, in particolar modo la sconfitta contro Medvedev nell’ultimo Slam: “È stata una stagione sulle montagne russe per molte ragioni. US Open? Normalmente, quando scendo in campo nelle grandi partite, non sono il favorito nel cuore degli spettatori. Mi ero preparato per questo tipo di atmosfera. E invece lì, quasi tutto lo stadio era con me! L’ho sentito appena sono tornato in campo. Non me l’aspettavo affatto e sono stato colto alla sprovvista. Forse quella diversa sensazione emotiva ha influenzato il mio gioco. Mi piace essere supportato. Non sono uno che si motiva in un ambiente ostile. È solo che non ci ero abituato. E in qualche modo non sono riuscito ad entrare bene in partita”.

Sempre sulla sconfitta agli Us Open, che non gli ha permesso di realizzare il Grande Slam, Djokovic ha aggiunto: “Forse sarebbe stato meglio se non fossi andato alle olimpiadi di Tokyo 2020 prima di questo Us Open. Avrei avuto più riserve di energia mentale e fisica. Sono andato a Tokyo con il serbatoio al 50%. Il gioco andava bene, ma stavo già camminando a riserva. In condizioni estremamente difficili, con un’umidità incredibile e due partite nel bel mezzo della giornata, il serbatoio di energia stava scendendo. E si è scoperto contro Zverev in semifinale, in una partita che avrei potuto vincere.

E quando sono tornato a casa dai giochi, pensavo ‘Oh, ho bisogno di un sacco di tempo per recuperare!’. Ma non ne avevo. Dovevamo arrivare a New York in fretta. Non sto cercando di trovare scuse per me stesso. Di solito non passo troppo tempo nella mia vita, nella mia carriera, a cercarle. Ma una cosa è certa, mi sarei sentito meglio preparato a New York se non avessi giocato alle Olimpiadi. Detto questo, non mi pento di esserci andato”.

OMNISPORT