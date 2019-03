Dominik Paris fa quello che vuole: uno-due devastante in Norvegia

Dominik Parisdominatore assoluto delle nevi in Norvegia. A Kvitjfell l'Azzurro ha vinto anche nel Super-G, dopo essersi aggiudicato sabato la discesa.

Paris, sceso con il pettorale numero sette, ha fatto di nuovo la differenza rispetto agli altri sciando con più scorrevolezza e ha chiuso la sua prova con il tempo di 1'29"20. Al secondo posto si è piazzato il norvegese Kjetil Jansrud, che ha terminato la sua prova a 43 centesimi da Paris, terzo lo svizzero Beat Feuz a 60 centesimi dalla vetta. Qualche errore di troppo per Christof Innerhofer, l'azzurro è nono staccato di oltre un secondo. Con questo successo Paris balza in testa alla coppa di specialità con 44 punti di vantaggio rispetto a Vincent Kriechmayr, 330 contro i 286 dell'austriaco. Sedicesimo Mattia Casse a +1.78.

Paris dopo il trionfo di sabato aveva ammesso il suo momento straordinario di forma: "Oggi non era facile, ma ho spinto davvero forte ed è andata bene. Su questa pista avevo già vinto nel 2016 e sapevo bene dove potevo fare al meglio. Quest'anno mi diverto davvero un sacco a sciare, e in pista riesco a fare quello che voglio: si vede. Feuz scia molto forte e io sapevo che in questa dovevo fare per forza tutto al meglio. È già difficile stargli davanti, per cui fare la differenza con i punti di classifica lo è ancora di più. Comunque i conti si faranno alla fine. E intanto penso che le gare siano belle anche così, ed è una vittoria che mi piace molto".

Con questa vittoria Paris ha portato l'Italia a 185 successi nella Coppa del mondo maschile di sci. Davanti a tutti c'è Alberto Tomba con 50 primi posti (35 in slalom e 15 in gigante). Poi al secondo posto c'è Gustav Thoeni con 24 trionfi (11 in gigante, 9 in slalom e 4 in combinata), terzo posto per Dominik Paris e Kristian Ghedina con 13 vittorie. Piero Gros è quarto con 12 vittorie.

SPORTAL.IT | 03-03-2019 13:10