Dominik Paris: punto di riferimento azzurro

19-10-2022 10:06

L’Italia punta tutto su Dominik Paris per la Coppa del Mondo e i Mondiali di sci alpino.

Il campione altoatesino è pronto per centrare l’obiettivo in un anno che lo può consacrare come il miglior discesista al mondo. La Coppa di discesa è un traguardo ormai cercato ed ambito da molti e Paris è certamente tra i favoriti per la sfera di cristallo di specialità.

Nei mesi estivi Dominik si è allenato in sud America e ha cercato di limare i difetti tecnici evidenziati nell’ultima stagione. “Ho sicuramente cercato di lavorare molto di più, anche perchè stanno cambiando le tracciature, che diventano sempre più strette e c’è sempre più curva. Credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro in Argentina”.

Per vincere la coppa di discesa, Paris ha intenzione di cambiare tattica: l’obiettivo è quello di ottenere già punti pesanti in Val Gardena e Beaver Creek. “Devo cambiare la tattica. Non deve sempre puntare al primo posto, ma cercare anche di puntare ad un piazzamento come il quarto o il quinto posto che dà punti importanti per la classifica di coppa. Io vado sempre in gara per vincere e non per stare dietro”.

Infine uno sguardo al futuro…alle Olimpiadi sullo Stelvio nel 2026. “E’ un pensiero ancora molto lontano. Devo vedere sempre ogni anno come va e come sto fisicamente e mentalmente, se riesco a motivarmi ogni volta. Poi vedremo se si arriva o no”.