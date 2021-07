Donnarumma, il futuro dopo Euro 2020: cifre e alloggio che lo attendono

“Ora mi godo tutto questo, poi andrò in vacanza. Di tutto il resto parlerò più avanti“. Con queste parole Gigio Donnarumma aveva salutato a caldo non solo la vittoria nella finale di Euro 2020, ottenuta con l’Italia, ma anche lo scettro di miglior giocatore del torneo. E cosa rappresenti quel “tutto il resto” è presto detto: il suo futuro al PSG. Un futuro di cui iniziano già a trapelare i primi aspetti.

A inquadrare la vita che Donnarumma farà a Parigi ci ha pensato ‘Il Corriere della Sera’, anticipando anche alcuni dettagli sul contratto che il portiere ex Milan andrà a firmare. Si parla di 12 milioni di euro netti all’anno, che moltiplicati per cinque stagioni fanno 60. Uno stipendio da urlo, a cifre anche superiori rispetto a quelle che Mino Raiola aveva a lungo tentato di strappare ai rossoneri.

E non è tutto, perché il futuro portiere del PSG nella capitale francese potrà usufruire anche di numerosi benefit. Uno di essi sarebbe rappresentato da un autista personale, la cui mansione sarà quella di accompagnarlo personalmente a Camp des Loges, centro di allenamento del suo futuro club. Si tratta di una località distante una ventina di km dal centro di Parigi, dove Donnarumma inizialmente alloggerà.

Per il momento il portiere campano vivrà in un lussuoso albergo, solo con il tempo stabilirà dove trasferirsi in maniera definitiva. Ancora non è chiaro se ciò avverrà in un quartiere di Parigi o fuori città. Certamente, però, ci sarà la fidanzata Alessia. Costretta tuttavia a fargli una compagnia “a tempo”.

La compagna di vita di Donnarumma, infatti, è e resterà iscritta all’università in quel di Milano. Un progetto di vita al quale non intende rinunciare nonostante la nuova svolta alla carriera di Gigio. Di conseguenza continuerà gli studi e farà la spola tra l’Italia e Parigi.

Una mano a Donnarumma, infine, arriverà dal compagno di avventura a Euro 2020 Marco Verratti. Il regista abruzzese gioca al PSG e vive a Parigi dal 2012. E dopo aver fatto da anfitrione per Alessandro Florenzi, certamente ripeterà l’esperienza con l’amico portiere.

OMNISPORT | 13-07-2021 20:54