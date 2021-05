Donnarumma, quattro squadre in lizza: il retroscena di Pioli

Il Milan è già il passato, sarà il presente ancora per qualche giorno a livello contrattuale, ma non certo il futuro. Gigio Donnarumma è alle prese con un momento delicato della propria carriera perché a dieci giorni dal via di Euro 2020, la manifestazione che potrebbe consacrarlo tra i migliori al mondo nel proprio ruolo, si ritrova al centro del mercato e ancora senza squadra.

Il divorzio dal Milan è stato ufficializzato da Paolo Maldini e dalla scelta della società di ingaggiare Mike Maignan, ma nessuna pretendente al portierone della Nazionale ha ancora mosso passi ufficiali.

Mino Raiola è al lavoro per trovare una soluzione prima del via dell’Europeo e in tal senso l’incontro tra il manager italo-olandese e Pavel Nedved, suo storico ex assistito e ora vice presidente della Juventus, potrebbe essere determinante.

La Juve è interessata a Donnarumma, ma prima deve far uscire Szczesny e il suo ingaggio da 6,5 milioni netti per altri tre anni. Impossibile pensare a una convivenza tra i due, non sarà facile convincere il polacco ad accettare una destinazione giocoforza meno prestigiosa e forse meno remunerativa rispetto alla Juventus.

Di certo i bianconeri non garantirebbero a Donnarumma un ingaggio da 10 milioni netti, a lungo richiesto da Raiola al Milan, bensì uno stipendio annuo intorno agli otto. Qualcuno potrebbe spingersi oltre? Raiola punta ad appurare proprio questo. Le squadre interessate potrebbero essere due, Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid, ma, proprio come la Juventus, per tutte e tre prima c’è da risolvere il problema dell’abbondanza in porta, attraverso le cessioni degli attuali titolari David De Gea, Keylor Navas e Thibaut Courtois.

Difficile per i Blancos far uscire il belga, vista l’elevatissima valutazione data al suo cartellino, più facile muoversi per United e soprattutto Psg, ma il tempo stringe e sia l’entourage di Gigio che il ct dell’Italia Roberto Mancini vorrebbero che tutto si chiarisse prima dell’11 giugno, giorno del debutto dell’Italia all’Europeo contro la Turchia.

Dal ritiro degli Azzurri filtrano informazioni circa lo stato d’animo sereno di Donnarumma e a confermare la professionalità del portierone è stato anche Stefano Pioli.

L’allenatore del Milan, intervistato da ‘La Repubblica’, ha parlato di come l’ormai ex milanista ha vissuto l’ultima fase del campionato nel quale la squadra si è giocata con successo la qualificazione alla Champions League: “Donnarumma è stato un professionista esemplare, sempre concentrato sul campo. Poi una trattativa può funzionare oppure no. Ci siamo sentiti e ringraziati a vicenda, abbiamo avuto un rapporto sincero. Gli ho fatto gli auguri per l’Europeo”.

Il futuro di Donnarumma si conoscerà a breve, intanto Gigio si appresta a vivere gli ultimi giorni da rossonero dopo un lungo percorso tra settore giovanile e prima squadra.

OMNISPORT | 31-05-2021 10:34