Milan, ufficiale: Paolo Maldini annuncia l'addio di Gigio Donnarumma

Nel corso di una chiacchierata di pochi minuti fa ad AC Milan Talk, canale Twitch del Milan, Paolo Maldini annuncia in diretta l’addio di Gigio Donnarumma al Milan. Queste le sue parole:

“Credo che si debba ringraziare tutti i calciatori che hanno fatto questa stagione incredibile. Gigio è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca. È difficile da accettare, è sempre più difficile trovare carriere. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che auguragli il meglio“.

L’ingaggio di Mike Maignan, 25enne portiere protagonista della cavalcata d’oro del Lille in Ligue 1, infatti, non poteva essere solamente un modo per garantirsi un buon secondo, e dunque infine la pietra tombale sulla storia d’amore tra Donnarumma e il Milan ha dovuto mettercela Maldini che, come al solito, si dimostra vero volto di questo nuovo Diavolo.

Ora si aprono diverse strade davanti al portierone classe 1999, anche se trovare una squadra che lo accolga potrebbe non essere così semplice. Il giovane portiere infatti chiede 12 milioni di euro per firmare (il Milan ne offriva 8) e oltre a ciò le richieste di commissione di Raiola sono davvero molto elevate (si parla di 20 milioni netti). Questo, unito all’ambizione di Gigio di giocare per i club più importanti del mondo e alla situazione economica del calcio europeo post-covid-19, restringe veramente ad una manciata di club coloro che possono realmente permetterselo. Come se non bastasse, sono ancora meno le squadre che hanno necessità di acquistare un portiere nella prossima finestra di mercato. Andiamo a vedere quale potrebbe essere la prossima squadra di Donnarumma.

Juventus

La soluzione più romantica e caldeggiata dai tifosi bianconeri, che vorrebbero conservare un briciolo di tradizione in un calcio sempre più frenetico e globale, schierando un italiano verace tra i pali. Appena affermatosi tra i pali di San Siro, i media hanno sempre considerato lo Stadium come la sua Mecca, un punto d’arrivo ineluttabile. La stagione appena archiviata ha visto una palese inflessione delle prestazioni di Wojciech Szczęsny, arenatosi assieme a tutta la squadra, e considerando che i bianconeri sono in ottimi rapporti con Raiola, la trattativa potrebbe anche avviarsi, a condizione che ovviamente il polacco venga venduto.

Le incognite qui sono due: non si sa ancora cosa ne sarà del futuro europeo della Juventus a causa della nota vicenda Superlega, che potrebbe costare ai bianconeri l’esclusione (improbabile) dalla prossima Champions League, ed inoltre i problemi economici della società potrebbero spingere Agnelli ad optare per un ridimensionamento in stile Inter.

Barcellona

Secondo le ultime voci, Raiola avrebbe offerto Donnarumma al Barca. Quella dei blaugrana, nonostante l’affanno dell’ultimo periodo, resta pur sempre una piazza prelibata per giocatori che mirano ad essere competitivi ogni stagione.

Anche qui però ci sono dei problemi: Messi è un separato in casa, il Barcellona è come la Juve nel mirino della UEFA, e poi c’è Ter Stegen, che è al top della carriera e un portiere di livello mondiale. Tuttavia, negli ultimi giorni si sta parlando di un tentativo del Borussia Dortmund di portare l’estremo difensore tedesco sotto il Muro Giallo. A quel punto si creerebbe una necessità tattica, o effetto a catena, che attrarrebbe Donnarumma verso il club blaugrana come degno sostituto.

PSG

Il club parigino aleggia attorno al nome di Donnarumma da anni ormai. In questo momento il PSG si limita ad osservare. Al contrario di Juve e Barcellona, non sono ancora pervenuti segnali di interesse nei confronti del portierone italiano.

Tuttavia le cose potrebbero cambiare presto. Il club di Nasser Al-Khelaifi vanta la più solida situazione finanziaria e competitiva (il club non è dissidente nei confronti dell’UEFA) per portare avanti uno sforzo verso Donnarumma. Inoltre, l’eventuale ingaggio di Donnarumma rappresenterebbe un grande passo avanti rispetto all’attuale titolare Navas, vincitore di 3 Champions col Real ma sicuramente non uno dei migliori al mondo nel ruolo. Ecco perché un investimento su Donnarumma, seppur dispendioso, sarebbe nell’interesse dei parigini. Inoltre il PSG si è sempre dimostrato un club vigile per quanto riguarda lo scenario internazionale.

Tutto dipenderà anche dal tipo di Europeo che Gigio farà: se sarà protagonista, moltissime squadre si fionderanno su di lui. Se sarà flop, allora la situazione potrebbe cambiare.

In questa storia tra Donnarumma e il Milan resta tuttavia la tristezza per la conferma, ancora una volta, che le bandiere nel calcio non esistono più.

OMNISPORT | 26-05-2021 18:53