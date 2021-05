Milan, il secondo colpo di Maldini spiazza i tifosi

Dopo aver risolto con fermezza e velocità la grana Donnarumma, il Milan si prepara a un nuovo colpo di mercato. Dopo Mike Maignan, il portiere del Lille neo-campione di Francia arrivato per sostituire il capitano, a cui non verrà rinnovato il contratto, Paolo Maldini è pronto ad avviare una trattativa con l’Atalanta per portare Josip Ilicic in rossonero.

Idea Ilicic per Maldini

Il dirigente rossonero pensa a un’operazione low cost, vuole convincere il club bergamasco, con cui il Milan ha ottimi rapporti, a cedere lo sloveno per una cifra sotto i 10 milioni di euro: un’operazione che consentirebbe ai rossoneri di aumentare il tasso tecnico dell’attacco con una spesa minima e mettere a disposizione del tecnico Stefao Pioli un giocatore esperto e di talento, da affiancare ai tanti giovani dell’organico rossonero.

I tifosi milanisti, però, non sono convinti pienamente dell’idea di Maldini: l’età di Ilicic, 34 anni, il problema principale secondo i supporter rossoneri. “Puntiamo su qualcun altro, Ilicic ha 34 anni quello che doveva dare nella sua carriera l’ha già dato”, il commento su Facebook di Michele.

Tifosi rossoneri spiazzati dall’operazione

“Ormai è in fase calante – aggiunge Paolo – il suo massimo l’ha dato fino a 32 anni. Non corre più, aspetta il pallone e cerca di fare la giocata… Andava preso 3 anni fa, ora se vogliono prendere dall’Atalanta bisogna puntare Malinovskiy”. “Ilicic? No grazie, giocatore eccessivamente discontinuo. L’ultima partita buona l’ha giocata a gennaio, contro di noi”.

“Mi auguro che la società sia consapevole che Ilicic può essere una scommessa ma non garantisce affidabilità a differenza in termini di prestazioni. Viene da una stagione molto sofferta e comincia a avere la sua età. Non può partire come titolare e può essere, potenzialmente, una buona riserva”, la chiosa di Stefano.

SPORTEVAI | 26-05-2021 11:53